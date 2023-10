Japan-Charts: Nintendo Switch OLED mit 100.000 Verkäufen

In der letzten Septemberwoche waren die PS5- und Switch-Verkäufe eng beieinander. Die Woche darauf (2. bis 10. Oktober) sieht es schon wieder ganz anders aus: Mit 110.241 Verkäufen ist Nintendo meilenweit vor Sonys PlayStation. Die beiden PS5-Modelle schafften es „nur“ auf 33.754 Verkäufe.

Bei der Xbox Series X (571 Verkäufe) und Series S (424 Verkäufe) reichte es wiederum nur für den dreistelligen Bereich. Die alte PS4 kann immerhin 1.020 Verkäufe vorweisen, während die New 2DS LL mit 21 verkauften Einheiten das Schlusslicht bildet.

Der Hauptgrund für den Anstieg ist die Neuerscheinung „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“. Am 6. Oktober erschien der Titel für die Switch und verkaufte sich in den ersten Tagen gleich über 85.000 Mal. Dahinter kommt ein weiteres Switch-Spiel: „The Game of Life“ kam am selben Tag heraus und brachte es auf etwa 30.000 Verkäufe.

Auf dem dritten Platz sehen wir schließlich eine PS5-Version. Gemeint ist „Assassin’s Creed Mirage“, das sich immerhin 20.000 Mal verkaufte. Die PS4-Fassung ist ebenfalls vertreten – auf dem siebten Platz dank 8.000 verkauften Exemplaren.

Die Fußballsimulation „EA Sports FC 24“ ist auch dabei. Wenig überraschend ist es die Switch-Version, die zumindest 6.000 Abnehmer fand.

Software-Verkäufe

[Switch] Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück – 85.639 [Switch] The Game of Life for Nintendo Switch – 30.267 [PS5] Assassin’s Creed Mirage – 20.407 [Switch] Pikmin 4 – 15.748 [PS5] Sword Art Online: Last Recollection – 11.740 [PS4] Sword Art Online: Last Recollection – 8.554 [PS4] Assassin’s Creed Mirage – 8.029 [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 7.491 [Switch] Pokemon Karmesin & Purpur – 6.571 [Switch] EA Sports FC 24 – 6.004

Hardware-Verkäufe

Switch OLED – 100.019 PS5 mit Laufwerk – 31.995 Switch – 5.137 Switch Lite – 5.085 PS5 ohne Laufwerk – 1.759 PS4 – 1.020 Xbox Series X – 571 Xbox Series S– 424 New 2DS LL – 21

Quelle: Famitsu

