Payday 3: Inhalte der Gold Edition auf PS5 weiterhin nicht abrufbar – Patch erneut verschoben

Zum Leidwesen der Community hatte der kooperative Multiplayer-Shooter „Payday 3“ zum Launch mit diversen technischen Problemen zu kämpfen. Dabei sorgten nicht nur die Server-Probleme für Frust.

Hinzukamen weitere Fehler wie die Tatsache, dass Käuferinnen und Käufer der Gold Edition auf der PlayStation 5 bis heute nicht die Möglichkeit haben, die von ihnen bezahlten Zusatzinhalte herunterzuladen. Nachdem es zuletzt hieß, dass Mitte Oktober ein umfangreiches Update zu „Payday 3“ veröffentlicht werden soll, das unter anderem dieses Problem behebt, wird die Community nun weiter vertröstet.

Wie die Verantwortlichen von Starbreeze auf X (ehemals: Twitter) einräumten, wird sich das erste große Update zu „Payday 3“ nämlich weiter verschieben.

Einen neuen Termin nannte das Studio leider nicht und wies lediglich darauf hin, dass bei den Arbeiten an dem Patch technische Probleme entdeckt wurden, die zunächst behoben werden müssen.

Im offiziellen Statement führte das im schwedischen Stockholm ansässige Studio aus: „Bankräuber, wir entschuldigen uns für die mangelnde Kommunikation bezüglich des ersten Patches. Wir haben einige Probleme identifiziert, die behoben werden müssen, bevor wir ihn euch präsentieren können. Aber lasst euch versichern, dass dies die oberste Priorität für unsere Teams ist.“

„Wir investieren zusätzliche Zeit, um unseren Patching-Prozess zu überarbeiten, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft einen stabilen Rhythmus und Schwung bei den Patches haben können. Wir sind vorsichtig dabei, euch derzeit einen ETA (voraussichtlichen Zeitpunkt) zu nennen, da wir sicherstellen wollen, dass wir liefern können, bevor wir dies tun. Bitte habt Geduld. Der Patch (und weitere Neuigkeiten) kommen.“

Eine Ankündigung, die den Nutzerzahlen von „Payday 3“ alles Andere als zuträglich sein dürfte. Auf Steam brachen diese im Vergleich zum Launch bereits um knapp 90 Prozent ein. Zudem zeichnete sich in den letzten Wochen ab, dass sich ein nicht zu unterschätzender Teil der Community auf dem PC dazu entschloss, „Payday 3“ erst einmal den Rücken zu kehren und stattdessen weiter den zweiten Teil zu spielen.

„Payday 3“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

