Payday 3: Spiel soll unabhängiger von Online-Diensten werden

Der Koop-Shooter "Payday 3" hatte zum Release mit Serverproblemen zu kämpfen. Die Entwickler sind über den vermurksten Launch enttäuscht und kündigten an, ihre kurz- und langfristigen Optionen prüfen zu wollen.

Das war kein guter Start für das Heist-Game „Payday 3“: Bereits im Early Access, an dem Käufer der Silber- oder Gold-Editionen des Titels teilnehmen durften, gingen die Server zeitweise in die Knie. Doch auch beim offiziellen Launch, der ein paar Tage später folgte, lief nicht alles glatt.

Die Entwickler der Starbreeze Studios haben sich nun in einer Stellungnahme zu den Problemen zu Wort gemeldet. Man will nun die kurz- und langfristigen Optionen für das Spiel prüfen und dafür sorgen, dass „Payday 3“ „weniger abhängig von Online-Diensten wird“.

Unvorhergesehener Fehler soll für Verbindungsprobleme verantwortlich sein

„Wir sind enttäuscht über die Probleme, mit denen unsere Spieler während des Launch-Wochenendes konfrontiert wurden“, so Tobias Sjögren, CEO von Starbreeze Entertainment, in der Stellungnahme. „Aber wir sind zuversichtlich, was unser Kernprodukt und die Qualität von Payday 3 angeht – und alle verfügbaren Messwerte stimmen dem zu. Wir haben noch viel sorgfältige und konsequente Arbeit vor uns, um das Vertrauen der Community zurückzugewinnen, aber wir werden hart daran arbeiten.“

Laut den Entwicklern sei ein unvorhergesehener Fehler für die Probleme verantwortlich gewesen. Durch diesen wäre die Matchmaking-Software nicht mehr in der Lage, den Ansturm der Spieler zu bewältigen. Der Fehler sei zudem nicht während der Technical Beta oder dem Early Access aufgetreten, so dass sich die Entwickler nicht darauf vorbereiten konnten.

Starbreeze will derzeit alle Optionen für „Payday 3“ prüfen, sowohl kurz- als auch langfristige. Kurzfristig soll dies bedeuten, dass sich die Entwickler sich darauf konzentrieren, das Spielerlebnis zu gewährleisten. Langfristig soll ein neuer Partner für Matchmaking-Dienste evaluiert und „Payday 3“ weniger abhängig von Online-Diensten gemacht werden. Was dies genau bedeuten soll, ist noch nicht bekannt. Vor dem Launch des Spiels hatte sich Starbreeze gegen einen Offline-Modus ausgesprochen.

