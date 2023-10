PayDay 3: Serverprobleme laut Starbreeze behoben und neue Spielerzahl

Nach dem missglückten Start sieht es so aus, als ob “Payday 3” von den anfänglichen Serverproblemen befreit werden konnte. Ebenfalls wurde eine neue Spielerzahl enthüllt.

Starbreeze teilt mit, dass die Schwierigkeiten mit den Servern von “PayDay 3”, die seit dem Release für Probleme sorgten, gelöst werden konnten. Zuvor wurden die Probleme mit einer externen Matchmaking-Software in Verbindung gebracht, die „aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht in der Lage war, den großen Ansturm an Spielern zu bewältigen“.

“Die planmäßige Wartung, die letzte Woche durchgeführt wurde, hat die anfänglichen Matchmaking-Probleme behoben, die in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung von PayDay 3 auftraten“, heißt es in der heutigen Stellungnahme.

Das Studio fügte hinzu, dass die kommerziellen Aktivitäten rund um “Payday 3” mit diesem Schritt intensiviert werden können, nachdem sie zeitweise pausiert wurden. Des Weiteren wird noch in diesem Monat das erste große Update für den Raub-Shooter veröffentlicht. Inbegriffen sind mehr als 200 Qualitätsverbesserungen, die auf allen Plattformen vorgenommen werden sollen.

Ebenfalls wurde eine neue Zugriffszahl genannt: Im September 2023 hatte “PayDay 3” laut Starbreeze 3.167.938 einzigartige Spieler (MAU). Mit der Verkaufszahl ist diese Angabe nicht gleichzusetzen, da der Titel auch im Xbox Game Pass landete.

Marathon statt Sprint: Starbreeze möchte PayDay 3 verbessern

“Zuallererst möchte ich unseren Spielern für ihre Geduld danken, die sie uns entgegengebracht haben. Unsere Community ist der Motor, der sowohl unsere Spiele als auch unser Unternehmen vorantreibt”, so Tobias Sjögren, CEO von Starbreeze Entertainment, in einem Statement zum Wochenbeginn.

Er müsse nicht wiederholen, dass dies nicht der Start war, den man sich bei Starbreeze gewünscht hatte. Gleichzeitig sei das Geschäftsmodell ein Marathon und kein Sprint und man möchte unermüdlich daran arbeiten, “PayDay 3” größer und besser zu machen.

Zunächst sind die folgenden Schritte geplant:

Oktober: 200+ Verbesserungen für alle Plattformen

Okt/Nov: Verbesserungen, neue Inhalte und neue Funktionen

November: Verbesserungen, neue Inhalte und neue Funktionen

Winter 2023: DLC „Syntax Error“ (in der Silver und Gold Edition enthalten)

Zusätzlich sollen plattformspezifische Updates veröffentlicht werden.

Wie Sjögren bereits erwähnte, legte “PayDay 3” keinen berauschenden Launch hin. Schon die Reviews machten deutlich, dass Verbesserungsbedarf herrscht. Auf der PS5 kam der Titel auf einen Metascore von 64. Auf dem PC sind es 69, auf der Xbox Series X immerhin 68, wobei die unterschiedlichen Werte maßgeblich von der Auswahl der zugeordneten Publikationen abhängen und nicht zwangsläufig unterschiedliche Qualitätsstufen widerspiegeln.

Der User-Score pendelte sich bei einem Wert von 2,7 ein. Auf Steam wird “PayDay 3” größtenteils negativ bewertet. In den Steam-Charts reicht es momentan nur für Rang 77.

“PayDay 3” wurde am 21. September 2023 für PS5, PC und Xbox Series X/S veröffentlicht. Im PlayStation Store kann der Titel für 39,99 Euro gekauft werden.

