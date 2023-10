Nickelodeon All-Star Brawl 2: Cartoon-Prügler verschiebt sich um vier Tage

Eigentlich hätte „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ am 3. November 2023 erscheinen sollen. Nun kommt die digitale Variante erst am 7. November 2023, die Retail-Version sogar noch später.

Für all diejenigen, die auf den Release von „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ warten, gibt es eine schlechte Nachricht: Die Verantwortlichen haben den Release des Spiels verschieben müssen. Allerdings nicht lange, denn die digitale Variante erscheint nur vier Tage später.

Ursprünglich sollte der Comic-Brawler am 3. November 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen. Jetzt müssen sich Spieler und Spielerinnen bis zum 7. November 2023 gedulden. Die Retail-Version kommt sogar noch später: Hier dauert es bis zum 1. Dezember 2023.

Als Grund für die Verschiebung nennen die Verantwortlichen, dass sie dem Spiel den letzten Schliff verleihen müssen. Doch um die Wartezeit zu vertrösten, hat sich das Team etwas einfallen lassen.

Für all diejenigen, die die digitale Version von „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ kaufen, gibt es ein Gratis-Item. Sie erhalten ein zusätzliches Kostüm für Patrick Star, das an ein Superhelden-Outfit aus der Serie angelehnt ist. Das Item wird in der ersten Woche vom 7. bis zum 14. November verfügbar sein.

Wie das Team außerdem in den Kommentaren klarstellt, wird es bei der Switch-Version keine Cartridge geben. In der Spieleverpackung soll lediglich ein Code enthalten sein, mit dem Käufer und Käuferinnen das Spiel digital aus dem eShop herunterladen können.

In dem Spiel soll es im Vergleich zum Vorgänger noch mehr spielbare Charaktere geben. Zudem soll es eine neue Einzelspieler-Kampagne geben, in der wir verhindern müssen, dass Danny-Phantom-Bösewicht Vlad Plasmius das Nickelodeon-Universum erobert.

Zusätzlich wird es eine überarbeitete Grafik, Audiospuren, Animationen, Modi, Stufen, Mechaniken, Spotte und Move-Sets geben. Zu den spielbaren Charakteren zählen SpongeBob Schwammkopf, die Teenage Mutant Ninja Turtles, Thaddäus Tentakel, Jimmy Neutron und weitere Charaktere.

