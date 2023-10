Avatar Frontiers of Pandora: Gameplay-Eindrücke erscheinen angeblich nächste Woche

Avatar Frontiers of Pandora:

Laut dem bekannten Insider und Leaker Tom Henderson könnten wir schon in der nächsten Woche die ersten Gameplay-Eindrücke der Presse zu dem kommenden "Avatar: Frontiers of Pandora" erwarten. Das Spiel wurde bereits 2017 angekündigt und soll am 7. Dezember 2023 erscheinen.

Nachdem das Spiel erst im September einen Story-Trailer erhalten hat, sollen die ersten Eindrücke der Medien zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dies gab jedenfalls der bekannte Insider und Leaker Tom Henderson an, der wissen will, dass Medienvertreter den Titel kürzlich einige Zeit testen konnten.

Die Preview-Eindrücke sollen angeblich in der Woche ab dem 30. Oktober veröffentlicht werden können. „Avatar: Frontiers of Pandora“ soll am 7. Dezember 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Amazon Luna veröffentlicht werden.

Spiel soll laut Leaker in den letzten Monaten ausgiebig getestet worden sein

Laut Tom Henderson sollen die Medienvertreter die Gelegenheit erhalten haben, „Avatar: Frontiers of Pandora“ etwa drei Stunden lang zu spielen. Dabei konnten sie die Hauptmission sowie mehrere Nebenmissionen absolvieren. Darüber hinaus will Henderson wissen, dass das Spiel in den letzten Monaten ausgiebig getestet wurde. Von den Spielern soll es dabei im Allgemeinen positiv aufgenommen worden sein.

Laut dem Gameplay, das der Webseite Insider Gaming im vergangenen August vorgelegt wurde, soll „Avatar: Frontiers of Pandora“ einer ziemlich traditionellen Open-World-Formel folgen. Das Spiel soll eine riesige, tiefgründige Welt besitzen, bei der die Spieler Außenposten für die Schnellreise einnehmen können. Dazu kann auch das Flugreittier Ikran genutzt werden, um frei in der Landschaft herumzufliegen.

Im September wurde im Rahmen eines State of Play ein Trailer veröffentlicht, der die Handlung und das Gameplay des kommenden Adventures beleuchten sollte. So wurden Erkundung und Kampf gezeigt, die die Spieler bei „Avatar: Frontiers of Pandora“ in der Ego-Perspektive erleben können. Zudem war zu sehen, wie eine feindliche Basis eingenommen wurde.

