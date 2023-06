Avatar – Frontiers of Pandora: Inhalte der 4 Editionen – Season Pass bestätigt

Avatar - Frontiers of Pandora:

Eine Edition ist lediglich in physischer Form erhältlich.

Am gestrigen Montagabend durften die Fans auf Ubisofts Event zwei umfassende Trailer zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ bewundern. Passend dazu wurde der Termin verkündet: Am 7. Dezember erscheint das Open-World-Adventure für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Nachdem das Veröffentlichungsdatum nun feststeht, enthüllte Ubisoft auch den Inhalt der verschiedenen Editionen:

Standard-Edition: Nur das Hauptspiel – 69,99 Euro

Nur das Hauptspiel – 69,99 Euro Gold Edition: Hauptspiel und Season Pass – 109,99 Euro

Hauptspiel und Season Pass – 109,99 Euro Ultimate Edition: Hauptspiel, Season Pass, Ultimate Pack und digitales Artbook – 129,99 Euro.

Darüber hinaus bietet der Publisher noch eine physische Sammleredition an. Neben den Inhalten der Ultimate Edition bekommen die Käufer unter anderem eine 35 zentimeter hohe Na’vi-Figur geboten. Und das ist längst nicht alles: Ein Artbook bestehend aus 128 Seiten, ein Notizbuch, ein AMP-Anzug, ein Steelbook, drei Lithographien, ein Premium-Echtheitszertifikat und eine Sammler-Verpackung ist enthalten. Was der Spaß kosten wird, hängt vom Händler ab.

Season Pass mit zusätzlicher Quest und mehr

Zum Launch besteht der Season Pass aus einer Bonus-Quest, einem speziellen Banshee und einem kosmetischen Set. In Zukunft kommen dann zwei Story-Erweiterungen dazu.

In „Avatar: Frontiers of Pandora“ spielt ihr einen Na’vi, der von den RDA-Streitkräften ausgebildet wurde. Mit ihm erkundet ihr ein völlig neues Gebiet, das auch Kenner der Filme noch nie gesehen haben. Das Geschehen erlebt ihr in der First-Person-Perspektive. Falls ihr nicht alleine spielen möchtet, könnt ihr übrigens die Kampagne im Online-Modus mit einem Freund durchspielen.

