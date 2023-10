Vampire The Masquerade – Justice: Düsteres Gameplay zur Vampirhatz für PSVR2

In wenigen Tagen wird die düstere Vampirhatz "Vampire: The Masquerade – Justice" für PlayStation VR2 erscheinen. Zur Einstimmung auf das vor uns liegende Abenteuer stellte Paradox Interactive ein ausführliches Gameplay-Walkthrough bereit, das uns verdeutlicht, was in dem Spin-off spielerisch geboten wird.

In den vergangenen Monaten wurde an mehreren neuen Projekten auf Basis von „Vampire The Masquerade“ gearbeitet. Während das britische Studio The Chinese Room an „Bloodlines 2“ werkelt, stellte Fast Travel Games zuletzt das Spin-off „Justice“ fertig.

Wie der verantwortliche Publisher Paradox Interactive vor wenigen Wochen bekannt gab, erscheint „Vampire: The Masquerade – Justice“ bereits in Kürze für PlayStation VR2. Los geht es laut der Ankündigung am kommenden Donnerstag, den 2. November 2023. Kurz vor dem Release stellte das Unternehmen einen mehrminütigen Gameplay-Walkthrough bereit. Dieser zeigt uns, was der VR-Titel spielerisch bietet.

„Vampire: The Masquerade – Justice“ verbindet laut offiziellen Angaben auf stimmige Art und Weise die „World of Darkness“ mit einem First-Person-Abenteuer in der virtuellen Realität. In dem Spin-off von Fast Travel Games verschlägt es uns in die bekannte Metropole Venedig.

Hier stehen wir in der Rolle eines Vampirs vor der Aufgabe, zu einem mächtigen Blutsauger zu werden. Laut den Entwicklern dürfen wir uns auf eine spannende Geschichte und eine vielschichtige Charakter-Entwicklung gleichermaßen freuen.

Eine spannende Geschichte und Rollenspiel-Elemente

Während ihr die Schatten von Venedig unsicher macht und aus dem Verborgenen heraus zuschlagt, meistert ihr in „Vampire: The Masquerade – Justice“ abwechslungsreiche Missionen und intensive Kämpfe. Hinzukommen diverse Rollenspiel-Elemente, die euch in die Lage versetzen, euren Charakter zu stärken und weiterzuentwickeln.

Ebenfalls mit von der Partie ist eine Armbrust, die ihr an eurem Arm befestigt und sowohl im Kampf als auch beim Lösen von Rätseln verwendet. „„Decken Sie eine Verschwörung in einem Venedig auf, das Sie nicht in den Reiseführern sehen…“, führen die Entwickler von Fast Travel Games zur Geschichte aus.

„Erkunden Sie dunkle Gassen, blutgetränkte Kanäle, vergessene Katakomben und opulente Palazzi auf Ihrer Suche nach dem Mörder Ihres Vaters, um ihn vor Gericht zu bringen. Spielen Sie eine düstere Haupthandlung mit mehreren Nebenmissionen, in denen Ihre Dialoge mit NSCs und Ihre Entscheidungen Sie der Wahrheit näher bringen.“

Anbei das neue Gameplay zu „Vampire: The Masquerade – Justice“.

