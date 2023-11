Remnant 2: Der erwachte König will Blut sehen – erster DLC vorgestellt

„The Awakened King“ – so nennt sich die erste Download-Erweiterung für „Remnant II“. Die Veröffentlichung findet am 14. November statt, also schon in zwei Wochen.

Der Preis beträgt 9,99 Euro. Wer auch die zwei nachfolgenden Erweiterungen kaufen möchte, sollte direkt das DLC-Bundle für 24,99 Euro erwerben.

Neue Handlung und neue Gameplay-Inhalte

Im ersten DLC dürfen die Spieler einen brandneuen Handlungsstrang in Angriff nehmen. Erforscht ein mysteriöses neues Gebiet und deckt die Geheimnisse hinter dem einen wahren König auf. Sein Geist wurde von einer Wurzel vergiftet, weshalb er an jedem Rache ausübt, der sich ihm widersetzt.

Neue Dungeons warten auf euch, in denen ihr mächtige Ausrüstung erwerben könnt. Dazu gehören weitere Waffen, Modifikationen sowie Ausrüstungsteile wie Amulette und Ringe. Ihr trefft auf neue Verbündete, müsst euch aber auch unbekannten Bedrohungen stellen.

Auch ein weiterer Archetyp wird sich hinzugesellen: der Ritualist. Die Entwickler beschreiben ihn als „Meister des Schmerzes und des Leides“. Um seine Gegner zu bestrafen, nutzt er Statuseffekte. Weitere Details sollen kurz vor dem Release folgen.

„Der eine wahre König ist erwacht und will Blut sehen“, steht in der offiziellen Beschreibung. Schaut euch jetzt den Teaser-Trailer an.

Der Hardcore-Shooter ist für PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam und Epic Games Store) erhältlich. Im PlayStation Store zahlt ihr 49,99 Euro.

