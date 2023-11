Sony: Dieses Mal kein Entwickler – Pläne zur nächsten Übernahme bekanntgegeben

Wie Sony Interactive Entertainment zum Abschluss der Woche bekannt gab, wird das Unternehmen eine weitere Übernahme in die Wege leiten. Dieses Mal ist der Kauf von iSIZE, einem auf Deep Learning-Techniken für die Bereitstellung von Videos spezialisierten Unternehmen, geplant.

Auch Sony und Sony Interactive Entertainment waren im Bereich der Akquisen in den letzten Jahren immer wieder aktiv und erwarben unterschiedliche Unternehmen.

Nachdem sich die PlayStation-Macher in der näheren Vergangenheit meist auf Videospielentwickler konzentrierten, betrifft die in dieser Woche angekündigte Übernahme einen anderen Bereich. Wie Sony Interactive Entertainment in einer Pressemitteilung bekannt gab, trafen die Verantwortlichen eine Übereinkunft zum Kauf von iSIZE.

Bei iSIZE handelt es sich um Unternehmen, das in der britischen Metropole London ansässig ist. Das im Jahr 2016 gegründete Studio hat sich laut eigenen Angaben auf Deep Learning-Technologien für die Bereitstellung von Videos spezialisiert.

Zu welchem Preis iSIZE in den Besitz von Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment übergeht, wurde nicht verraten.

KI-basierte Vorverarbeitungslösungen und mehr

„Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Sony Interactive Entertainment LLC eine Vereinbarung zur Übernahme von iSIZE, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen, das auf Deep Learning für die Videobereitstellung spezialisiert ist, getroffen hat. iSIZE entwickelt KI-gestützte Lösungen zur Einsparung von Bitraten und zur Verbesserung der Qualität für die Medien- und Unterhaltungsbranche“, heißt in der offiziellen Pressemitteilung.

Eigenen Angaben zufolge verschafft die Übernahme Sony Interactive Entertainment eine erhebliche Expertise bei der Anwendung von maschinellem Lernen im Bereich der Videobearbeitung. Dies wird sich laut dem Unternehmen positiv auf eine Vielzahl der internen Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie die hauseigenen Video- und Streaming-Dienste auswirken.

Bezüglich iSIZE wurde ergänzt, dass das britische Studio eine KI-basierte perzeptive Vorverarbeitungslösung entwickelt, die es herkömmlichen, externen Encodern ermöglicht, Videos in höherer Qualität bei erheblich niedrigerer Bitrate zu produzieren.

„Wir freuen uns darauf, das Team von iSIZE bei Sony Interactive Entertainment begrüßen zu dürfen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung zur geplanten Übernahme abschließend.

