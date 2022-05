Sony: Akquisitionen und mehr – Director für Unternehmensentwicklung gesucht

Sony PlayStation sucht einen Director für die Unternehmensentwicklung. Das verrät eine aktuelle Stellenanzeige des Videospielunternehmens. Die geeigneten Kandidaten müssen mindestens zwölf Jahre Berufserfahrung in den verschiedensten Bereichen mitbringen. Darunter befinden sich nicht nur Investitionen, sondern auch strategische Beratung und Investmentbanking. Umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Videospiele werden ebenfalls verlangt.

Übernahmen, Investitionen und Joint Ventures

Der erfolgreiche Bewerber auf diese Stelle wird zukünftig eng mit dem Management von Sony zusammenarbeiten und nicht-organische Wachstumsmöglichkeiten ausfindig machen. Dabei ist sowohl von Übernahmen, Investitionen und Joint Ventures die Rede. Alle Transaktionen müssen mit den strategischen Prioriäten von Sony übereinstimmen und auf lange Sicht gesehen „einen erheblichen Wert“ schaffen.

Dass Sony in Zukunft weiter expandieren wird, ist kein Geheimnis. Immer wieder geistern potenzielle Übernahmekandidaten durchs Netz, die der PlayStation-Hersteller aufkaufen könnte. Zuletzt berichteten wir von einem möglichen Verkauf der Warner Bros. Studios, an denen auch Sony interessiert sein soll. Davor wurde wieder einmal From Software ins Gespräch gebracht. Das Gerücht rund um Kojima Productions stellte sich wiederum als Ente heraus.

Übrigens veröffentlichte Microsoft letzte Woche auf LinkedIn eine ähnliche Stellenausschreibung. Laut der Bezeichnung handelt es sich um einen Manager für Videospielstrategie und Wachstum. Auch bei den Redmondern ist also noch mit der ein oder anderen Akquisition zu rechnen.

Wenn wir schon beim Thema Übernahmen sind: Die neueste Akquisition stammt von der immer größer werdenden Embracer Group, die gleich drei Entwicklerstudios auf einmal übernehmen. Dahinter stecken Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal.

