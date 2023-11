Revenant Hill: Arbeiten wegen Krankheit des Entwicklers eingestellt

Erst im Mai hatten die Macher des Story-Adventures „Night in the Woods“ ihr neuestes Projekt angekündigt. Nun wurden die Arbeiten an "Revenant Hill" eingestellt.

Erst im Mai stellte das Team hinter dem 2017 erschienenen „Night in the Woods“ ihr neuestes Projekt vor, in dem erneut eine Katze die Hauptrolle einnehmen sollte. Unter dem neuen Namen The Glory Society kündigten die Entwickler „Revenant Hill“ an, in dem die Spieler in die Rolle der Katze Twigs schlüpfen sollten.

Nun wurden die Arbeiten an dem Titel jedoch faktisch beendet. Bei einem der Mitwirkenden wurde eine Krankheit diagnostiziert, die ihn auf absehbare Zeit einschränken und damit die Entwicklung so gut wie unmöglich machen wird.

Ende der Entwicklung angekündigt

„In den letzten 12 Monaten oder so wurde ich sehr krank und es ging nicht weg“, schrieb der Autor und Künstler hinter „Night in the Woods“ und „Revenant Hill“, Scott Benson, kürzlich auf Twitter. „Schließlich wurde bei mir eine schwere Herzinsuffizienz diagnostiziert, höchstwahrscheinlich durch einen Virus. Das wird mich auf absehbare Zeit stark einschränken und deshalb musste ich aufhören, so zu arbeiten, wie ich es früher getan habe.“

Benson und seine Frau Bethany Hockenberry haben gemeinsam an „Night in the Woods“ gearbeitet und 2019 zusammen mit dem Musiker Wren Farren das kooperative Spielestudio The Glory Society gegründet. Ihr erster angekündigter Titel „Revenant Hill“ drehte sich um die Katze Twigs, die in einem nassen Holzscheit Zuflucht findet, dafür jedoch einer Eule Miete zahlen muss. Twigs sollte daraufhin Wege finden, Geld zu verdienen und hätte dabei jede Menge Abenteuer erlebt.

„Angesichts der Realität von Zeitplänen, Budgets und der schwierigen Aufgabe, das gesamte Projekt innerhalb dieser Parameter zu überarbeiten, hat das Team einvernehmlich beschlossen, den Betrieb einzustellen“, gab das Studio unlängst bekannt. „In jeder Hinsicht ist dies das Ende der Entwicklung von Revenant Hill.“ Derzeit möchte Benson weiter an seiner Gesundheit arbeiten, bevor er entscheidet, wie es für ihn weitergehen soll. „Die letzten Monate waren ein Wirrwarr aus Krankenhäusern, Ärzten, Tests, Verfahren, aufregenden neuen Medikamenten und so, so viel Blut, das abgenommen wurde“, twitterte er. „Ich bin traurig über all das. Aber mich darüber aufzuregen, ist wie sich über schlechtes Wetter zu ärgern. Das ist einfach passiert. Das Leben geht zum Glück weiter.“

Quelle: Kotaku

