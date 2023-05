Revenant Hill: Fans glaubten, Artwork sei von Night in the Woods geklaut

Die loyalen Fans des 2017 erschienenen „Night in the Woods“ haben den Gründer des Entwicklerstudios Infinite Fall, Scott Benson, kürzlich über einen möglichen Artwork-Klau bei dem unlängst vorgestellten „Revenant Hill“ informiert. Die Fans wussten nicht, dass es sich bei dem Spiel um das neue Projekt von Benson handelt.

Bei dem letzten PlayStation Showcase wurden in der letzten Woche einige kommende Titel vorgestellt. Darunter war auch „Revenant Hill“ von dem neuen Entwicklerstudio The Glory Society. Das auffallende Artwork des Spiels rief jedoch die Fans des 2017 erschienenen „Night in the Woods“ auf den Plan.

Über Twitter ließ Scott Benson, Gründer des für „Night in the Woods“ verantwortliche Studio Infinite Fall, die Fans nun wissen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. The Glory Society ist Bensons neues Studio und „Revenant Hill“ das nächste Projekt des Teams.

Fans haben Entwickler über sein eigenes Artwort informiert

„Ein paar Leute haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Spiel, das gerade angekündigt wurde, eine Katze hat, die verdächtig nach etwas aussieht, das ich zeichnen würde“, schrieb Benson nach der Ankündigung von „Revenant Hill“ über Twitter. „Ich möchte mich bei euch bedanken, ihr wachsamen Helden, ihr könnt euch nun zurückziehen.“

Einige Fans waren anscheinend verwirrt, dass „Revenant Hill“ wie „Night in the Woods“ von Infinite Fall aussieht, aber von dem Studio The Glory Society, kurz Glory, stammt. Bei Glory handelt es sich jedoch um das neue kooperative Studio von Benson. Bei The Glory Society und „Revenant Hill“ ist auch Bethany Hockenberry mit an Bord. Benson und Hockenberry waren die Autoren und Narrative Designer von „Night in the Woods“. Scott Benson ist bei „Revenant Hill“ zudem auch als Creative Director tätig.

In dem neuen Spiel des Teams, das sich derzeit für PlayStation 4 und PlayStation 5 in Entwicklung befindet, schlüpfen die Spieler in die Rolle der Katze Twigs. Diese lässt sich in einem nassen Holzscheit nieder, nachdem die Scheune, in der sie vorher lebte, abgebrannt ist. Allerdings verlangt die Eule Miete von Twigs, die nun Geld verdienen muss, um über die Runden zu kommen. Wann „Revenant Hills“ erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.

