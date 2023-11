Remnant 2: The Awakened King kann gespielt werden, ohne den DLC zu besitzen. Aber...

Anfang des Monats stellten die Entwickler von Gunfire Games unter dem Namen „The Awakened King“ den ersten DLC zum knackigen Coop-Shooter „Remnant 2“ vor.

Wenige Tage vor dem Release nannte das Studio ein interessantes Detail. Wie Gunfire Games bekannt gab, müsst ihr „The Awakened King“ nicht besitzen, um den neuen DLC zu spielen. Stattdessen reicht es hier aus, der Partie einer Spielerin oder eines Spielers beizutreten, die beziehungsweise der den DLC erworben hat.

Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken. Nennt ihr „The Awakened King“ nicht euer Eigen, könnt ihr die Gegenstände und Waffen, die in den laufenden Partien droppen, nicht nutzen.

Stattdessen muss der neue DLC erworben werden, um den Zugriff auf die neuen Inhalte zu erhalten.

„The Awakened King“ erscheint am Dienstag, den 14. November 2023 und bietet zum einen einen neuen Handlungsstrang. Des Weiteren dürfen sich die Spielerinnen und Spieler auf ein frisches Gebiet freuen, das mit allerlei Gefahren und Geheimnissen lockt. Unter anderem geht ihr hier dem Geheimnis eines mysteriösen Königs auf den Grund.

Da der Geist des Königs vergiftet wurde, übt dieser Rache an jedem, der sich ihm widersetzt. Im neuen Gebiet warten zudem diverse Dungeons auf ihre Erkundung. Schließt ihr diese erfolgreich ab, sichert ihr euch Belohnungen in Form von Waffen, Modifikationen, Amuletten oder Ringen.

Abschließend versprechen die Entwickler von Gunfire Games einen neuen Archetyp in Form des Ritualist. Von offizieller Seite wird dieser als ein „Meister des Schmerzes“ beschrieben, der im Kampf auf Statuseffekte setzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen und seine Widersacher in die Schranken zu weisen.

„Remnant 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Im PlayStation Store ist die Standard-Edition des kooperativen Shooters zum Preis von 49,99 Euro erhältlich.

Join DLC owners' games in 'The Awakened King' storyline, even without the DLC! ⚔️ – however, to use any DLC-related items that you acquire, you'll need to pick up a copy for yourself. #Remnant2 #DLC #TheAwakenedKing pic.twitter.com/XVklI0svP0

— Remnant 2 (@Remnant_Game) November 8, 2023