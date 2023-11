Spiele-Charts Deutschland: Wie schlägt sich Marvel’s Spider-Man 2?

Die Spiele-Topseller des deutschen Einzelhandels stehen fest. So konnte "Marvel's Spider-Man 2" den ersten Rang der PS5-Charts verteidigen. Auch “RoboCop: Rogue City“ legte einen beachtlichen Start hin.

GfK Entertainment hat die neusten Spiele-Charts aus Deutschland veröffentlicht. Beschränkt sind diese wie gewohnt auf den Verkauf im deutschen Einzelhandel. Berücksichtigt wurde der physische Absatz im Zeitraum vom 30. Oktober 2023 bis 4. November 2023.

In diesem Zeitraum kam es an der PS5-Spitze verglichen mit der Vorwoche zu keiner Änderung. Das von Insomniac Games veröffentlichte “Marvel’s Spider-Man 2” verweilt weiterhin auf dem ersten Rang.

Platz 2 ging in der vergangenen Woche an Ubisofts “Assassin’s Creed Mirage”, das nach dem vierten Rang der Vorwoche wieder zwei Positionen nach oben klettern konnte. “EA Sports FC 24” und “Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1” rutschten entsprechend nach unten.

RoboCop Rogue City startet in Deutschland durch

Für die Spiele von Electronic Arts und Konami blieb in der PS5-Rangliste auch der dritte Platz verwehrt. Denn dort positionierte sich der Neueinsteiger “RoboCop: Rogue City“, womit das Podium gefüllt ist. “Star Ocean: The Second Story R” schnappte sich auf der PS5 den vierten Platz, gefolgt von “EA Sports WRC”.

Während in den Xbox Series X/S-Charts „EA Sports FC 24“ vor „Assassin’s Creed Mirage“ und „RoboCop: Rogue City“ führt, sind auf der Switch der neue Nintendo-Hit „Super Mario Bros. Wonder“ und “Mario Kart 8 Deluxe” vorne dabei.

Auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One dominieren “EA Sports FC 24” bzw. “Hogwarts Legacy”, gefolgt auf beiden Konsolen von “GTA 5” in der Premium Edition. Mit dem Launch von “GTA 6”, das im Dezember einen ersten Trailer erhalten soll, wird sich die Dauerpräsenz in den Charts ändern.

Auf dem PC waren “Cities Skylines 2” in der Day One-Edition und der “Landwirtschafts-Simulator 22” in der Platin Edition besonders erfolgreich.

Deutsche Spiele-Charts vom 30. Oktober bis 4. November 2023:

PS5:

(1) Marvel’s Spider-Man 2 (4) Assassin’s Creed Mirage (-) RoboCop: Rogue City (-) Star Ocean: The Second Story R (-) EA Sports WRC

Xbox Series X/S:

(1) EA Sports FC 24 (2) Assassin’s Creed Mirage (-) RoboCop: Rogue City

PS4:

(1) EA Sports FC 24 (3) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition

Xbox One:

(1) Hogwarts Legacy (2) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

PC Games:

(2) Cities Skylines 2 – Day One Edition (3) Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Edition

GfK Entertainment nutzt für die Erstellung der Spiele-Charts laut der eigenen Angabe Daten von über 2.000 Verkaufsstellen, die 70 Prozent des deutschen Gesamtmarktes repräsentieren sollen.

