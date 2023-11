Core Keeper: Verlässt den Early Access und verrät Releasedatum – Trailer

Das Bergbau-Sandbox-Abenteuer „Core Keeper“ wird im Sommer 2024 für PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen. Das gaben die Verantwortlichen von Fireshine Games und Pugstorm während der Indie Direct bekannt.

Der Titel erschien zunächst am 8. März 2022 im Early Access auf Steam. Mit dem vollen Release wird „Core Keeper“ nun für mehrere Plattformen zugänglich.

Core Keeper verlässt den Early Access

In „Core Keeper“ spielen wir einen Forscher auf der Suche nach einem geheimnisvollen Relikt. Auf der Suche müssen wir Höhlen voller Kreaturen, Relikte und Ressourcen durchsuchen. Wir schürfen, bauen und kämpfen uns durch den Untergrund.

In einer Basis, die wir selbst errichten können, stellen wir neue Ausrüstung her. Mit der Spitzhacke tragen wir die Wände ab und können daraus beispielsweise Brücken bauen, mit denen wir über unterirdische Seen gelangen.

Außerdem können wir Feldfrüchte züchten und neue Rezepte ausprobieren. Bei unseren Abenteuern stoßen wir auf Samen, die wir anpflanzen können und es gibt Seen, aus denen wir Fische angeln können. Beides kann dann zu leckeren Gerichten verarbeitet werden. Beim Abbau der Erze stoßen wir ab und an auf verborgene Kristalle, Fossilien oder Schmuckstücke.

Es ist möglich, seinen eigenen kleinen Höhlenforscher individuell zu gestalten. Und das ist auch bitter nötig, denn bei unserem Abenteuer können uns bis zu sieben weitere Freunde und Freundinnen unterstützen. Irgendwie müssen wir uns ja von den anderen abheben. So können ungeliebte Aufgaben an andere abgegeben werden und jeder spezialisiert sich auf ein bestimmtes Gebiet, um den Erfolg der Gruppe zu sichern.

Momentan kann „Core Keeper“ noch zu einem Preis von 15,99 Euro im Early Access auf PC via Steam gekauft werden. Wie teuer das Spiel zum Release sein wird, ist nicht bekannt.

