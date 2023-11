DE-Charts: Marvel’s Spider-Man 2 und weitere Titel mit Sales Awards ausgezeichnet

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Game, der Verband der deutschen Videospielbranche, die deutschen Software-Charts aus dem Monat Oktober 2023. Diesen ließ sich entnehmen, dass im letzten Monat mehreren Neueinsteigern der Sprung unter die Top 20 gelang.

Ergänzend zur Veröffentlichung der aktuellen Software-Charts gab Game bekannt, dass im Oktober 2023 gleich drei Titel mit einem Sales Award für ihren erfolgreichen Start in Deutschland ausgezeichnet wurden. Zum einen dürfen sich die Entwickler von Insomniac Games über einen Sales Award in Gold freuen.

Mit diesem wird „Marvel’s Spider-Man 2“ für 100.000 verkaufte Einheiten in Deutschland ausgezeichnet. Noch erfolgreicher starteten der Nintendo Switch-exklusive Plattformer „Super Mario Bros. Wonder“ und Ubisofts Stealth-Action-Adventure „Assassin’s Creed: Mirage“.

Hier sprang in beiden Fällen der Platin Award für 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland heraus. Bezüglich „Assassin’s Creed: Mirage“ muss allerdings angemerkt werden, dass der Ubisoft-Titel für mehrere Plattformen veröffentlicht wurde, auf die sich die Verkaufszahlen verteilen.

Ab welchen Verkaufszahlen werden die Sales Awards verliehen?

Geht es um die Verleihung der Sales Awards, dann greift Game laut eigenen Angaben auf die aktuellen Verkaufszahlen des Branchenpanels GSD (Game Sales Data) und der Interactive Software Federation of Europe (kurz: ISFE) zurück. Darüber hinaus haben die Entwickler und Publisher die Möglichkeit, selbst erhobene Zahlen zu übermitteln. Diese werden anschließend von Game überprüft und entsprechend berücksichtigt.

Zu den Verkaufszahlen, die für eine Auszeichnung in Deutschland benötigt werden, führt der Branchenverband aus: „Titel, von denen in den ersten 12 Monaten ab Veröffentlichung plattformübergreifend in Deutschland mehr als 100.000, 200.000, 400.000 beziehungsweise 600.000 Exemplare verkauft wurden, können den game Sales Award in den Kategorien Gold, Platin, Doppel-Platin beziehungsweise Multi-Platin erhalten.“

Nicht nur in Deutschland feierte „Marvel’s Spider-Man 2“ einen erfolgreichen Verkaufsstart. Wie Sony Interactive Entertainment im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, verkaufte sich das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales in den ersten elf Tagen mehr als fünf Millionen Mal.

