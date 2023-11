PS Plus Premium: Taiwans Rating-Board leakt erneut mehrere Klassiker

In den vergangenen Monaten war das Rating-Board in Taiwan immer wieder für Leaks kommender Klassiker, die den Weg in den PlayStation Plus Premium-Dienst finden, zu haben.

Nachdem das Rating-Board vor wenigen Tagen beispielsweise die bevorstehende Aufnahme der PSP-Version von Disney/Pixars „Oben“ korrekt vorhersagte, wurden in dieser Woche drei weitere Klassiker entdeckt, die in Taiwan kürzlich eine Alterseinstufung spendiert bekamen. Zum einen haben wir es hier mit „Disney/Pixar Buzz Lightyear of Star Command“ zu tun.

„Disney/Pixar Buzz Lightyear of Star Command“ erschien im Jahr 2000 für die originale PlayStation und basierte auf der gleichnamigen Spin-off-Serie. Spielerisch wurde dabei klassische Action-Plattformer-Kost geboten.

Wie im Prinzip nicht anders zu erwarten war, richtet sich das Abenteuer von Buzz Lightyear vor allem an ein jüngeres Publikum.

Bei den anderen beiden eingestuften Klassikern handelt es sich um „Thrillville“ und dessen Nachfolger „Thrillville: Off the Rails“ für die PSP. Für die Entwicklung der beiden Theme-Park-Titel war seinerzeit Frontier Developments verantwortlich. Heute kennt man das britische Studio durch Werke wie „Elite Dangerous“, „Jurassic World Evolution“ oder den „F1 Manager“.

Die „Thrillville“-Titel stellen uns vor die Aufgabe, einen eigenen Themen-Park zu entwerfen und zu bauen. Mit packenden Achterbahnen sorgen wir im besten Fall dafür, dass sich die Besucher ihrer Suche nach dem Nervenkitzel hingeben können. Für zusätzliche Abwechslung sorgen vorgegebene Missionen und kurzweilige Minispiele.

Eine offizielle Bestätigung der Klassiker steht noch aus. Da die Angaben des Rating-Boards in Taiwan in der Vergangenheit meist zutreffend waren, können wir aber wohl davon ausgehen, dass „Disney/Pixar Buzz Lightyear of Star Command“, „Thrillville“ und „Thrillville: Off the Rails“ auf absehbare Zeit den Weg in den PlayStation Plus Premium-Dienst finden.

Möglicherweise schon im Dezember. Zumindest im Fall von Disney Pixars „Oben“ erfolgte wenige Tage nach dem Leak durch das Rating-Board die Aufnahme in Sonys Abo-Service.

