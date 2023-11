PS Plus Premium: Weiterer Klassiker könnte laut Leak feststehen

Aus Taiwan traf ein Hinweis auf einen der nächsten PS Plus Premium-Klassiker ein. Dabei handelt es sich um ein PSP-Spiel, in dem es 2009 ganz nach oben ging.

PlayStation Plus-Abonnenten können seit 2022 aus einem dreistufigen Modell wählen, das abhängig vom Betrag, den der User zu zahlen bereit ist, einen unterschiedlichen Funktionsumfang bietet.

Die höchste Stufe gewährt neben anderen Vorteilen einen Zugriff auf eine Klassikersammlung, die parallel zu den anderen Bibliotheken regelmäßig mit neuen Spielen erweitert wird. Und welcher Klassiker zu den nächsten Freischaltungen für PS Plus Premium gehören könnte, deutet eine aktuelle Alterseinstufung an.

In PS Plus Premium geht es offenbar nach oben

Wie Gematsu auf Twitter/X berichtet, hat die taiwanesische Bewertungsstelle einen Eintrag für Pixars “Oben” hinzugefügt.

Es klingt wahrscheinlich, dass es sich hierbei um eine portierte Version des PSP-Spiels handelt, das einst vom Entwicklerteam Asobo Studio produziert und im Jahr 2009 parallel zum Film veröffentlicht wurde. Zuletzt machte das Studio mit “A Plague Tale” auf sich aufmerksam.

Veröffentlicht wurde “Oben” in Zusammenarbeit mit THQ und dem Lizenzgeber Disney. Das zuletzt genannte Unternehmen brachte bereits einen Port von “Toy Story 3” auf die neuen Konsolen. Der Titel ist ebenfalls in der PS Plus Premium-Sammlung enthalten. Auf Trophäen müssen Spieler allerdings verzichten.

The Disney/Pixar Up game for PSP was rated for PS5 and PS4 in Taiwan, suggesting it’ll release as part of the Classics Catalog for PlayStation Plus members. pic.twitter.com/oNxnidsxnC — Gematsu (@gematsu) November 11, 2023

Ob “Oben” tatsächlich ein Teil der Klassiker-Sammlung wird, erfahren wir vielleicht in der kommenden Woche. Am Mittwoch werden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium offiziell angekündigt.

Die Enthüllung der neuen Spiele erfolgt voraussichtlich am 15. November 2023 um 17:30 Uhr. Auf die Freischaltung der PS Plus-Neuzugänge der Stufen Extra und Premium müssen Abonnenten bis zum 21. November 2023 warten. Wir werden in beiden Fällen gesondert berichten.

Bereit für den Download sind hingegen die November-Neuzugänge der Essential-Stufe. Einmal mehr sind drei Games dabei, die in dieser Meldung mit weiteren Informationen aufgelistet sind.

PlayStation Plus schlägt mit bis zu 151,99 Euro pro Jahr zu Buche und gewährt einen Zugriff auf mehrere Bibliotheken und Features, darunter auch der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen. In der teuersten Stufe gehören zudem Spieltestversionen und das Cloud-Streaming zum Programm. In diesem Jahr kam gar eine Filmsammlung hinzu.

