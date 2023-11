PS Plus Extra/Premium: November-Neuzugänge für PS4 und PS5 stehen fest

PS Plus Extra/Premium:

PlayStation Plus Extra und Premium bescheren Abonnenten im November 2023 weitere Spiele. Welche Neuzugänge in der kommenden Woche freigeschaltet werden, verrät die heute von Sony enthüllte Übersicht.

Sony hat die Spiele angekündigt, mit denen die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium im November 2023 erweitert werden.

Einmal mehr sind ausgesuchte Games für PS4 und PS5 vertreten, die ohne Zusatzkosten aus den Bibliotheken geladen und genutzt werden können. Dazu gehören unter anderem „Teardown“ und die „Dead Island: Riptide Definitive Edition“

PS Plus Extra und Premium im November

Nachfolgend die vollständige Auflistung aller Spiele, die ab November in den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium verfügbar sein werden.

PS Plus Extra:

Teardown | PS5

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz | PS4

River City Melee Mach!! | PS4

PS Plus Premium:

Grandia | PS4, PS5

Jet Moto | PS4, PS5

Up | PS4, PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4/PS5

PaRappa the Rapper 2 | PS4

Sofort heruntergeladen und “gratis” genutzt werden können die Neuzugänge – mit Ausnahme von „Teardown“ – nicht. Stattdessen müssen sich PS Plus-Abonnenten bis zur Freischaltung gedulden, die voraussichtlich am 21. November 2023 gegen 11 Uhr erfolgen wird.

Diese Spiele fallen im November weg

Mit der Neuaufnahme von Spielen der Stufen Extra und Premium werden die Bibliotheken ebenfalls um einige Spiele bereinigt.

Im November trifft es Games wie „Ace of Seafood“, „My Time at Portia“ und fünf weitere Spiele, die in dieser Meldung aufgelistet sind.

Der Wegfall erfolgt zusammen mit der Freischaltung der November-Spiele für PS Plus Extra und Premium. Im Gegensatz zu den Essential-Spielen reicht es nicht, die Games einfach in die persönliche Bibliothek zu packen, um sie dauerhaft mit einer aktiven Mitgliedschaft spielen zu können.

PS Plus-Termine für Dezember 2023

Im Dezember werden die finalen PS Plus-Spiele des Jahres bereitgestellt. Dank des einheitlichen Systems können die Termine vorausgesagt werden. So werden PS Plus-Spiele der Essential-Stufe am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet, nachdem sie am Mittwoch der Vorwoche angekündigt wurden.

Die restlichen Neuzugänge werden nach dem gleichen Muster angekündigt und freigeschaltet, wobei zu den Essential-Terminen jeweils ein zeitlicher Abstand von zwei Wochen eingehalten wird.

Die PS Plus-Termine für Dezember 2023:

Essential-Ankündigung am 29. November 2023

Essential-Freischaltung am 5. Dezember 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 13. Dezember 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 19. Dezember 2023

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst, bei dem Nutzer auf PS4 und PS5 je nach gewähltem Abonnement verschiedene Vorteile genießen können. Diese umfassen monatliche Spiele, exklusive Rabatte im PlayStation Store sowie Zugang zum Online-Multiplayer und Cloud-Speicher für Spielstände. Bei der Premium-Version von PS Plus werden außerdem Spieltestversionen, Filme und das Cloud-Streaming angeboten.

