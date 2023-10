PS Plus Extra und Premium: Diese sieben Spiele fallen im November weg

Die PS Plus Extra- und Premium-Spiele für Oktober 2023 sind da, was zugleich bedeutet, dass die im November wegfallenden Games feststehen. Sieben Spiele müssen in fünf Wochen weichen.

Sony hat gestern die neuen PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium freigeschaltet und gleichzeitig einige Games aus den Bibliotheken entfernt. Welche Titel nicht mehr verfügbar sind, verrät die hier verlinkte Übersicht.

Auch im November werden weitere PS Plus-Games aus den Bibliotheken von Extra und Premium entfernt. Da Sony die Abonnenten rechtzeitig vorwarnt und ihnen die Möglichkeit gibt, den einen oder anderen wegfallenden Titel nachzuholen, ist die Liste der Games, die es mit der Freischaltung der November-Spiele treffen wird, inzwischen bekannt.

Sieben Spiele fallen im November weg

Mit sieben Games fällt die Übersicht diesmal vergleichsweise überschaubar aus. Verzichten müssen Abonnenten demnach auf Titel wie “Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut” und “Wild Guns: Reloaded”.

Diese Spiele trifft es:

Die Entfernung der genannten PS Plus-Spiele erfolgt am 21. November 2023, also in fünf Wochen.

PS Plus-Termine für November 2023

Am 21. November werden ebenfalls die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Zuvor sind allerdings die Essential-Neuzugänge an der Reihe. Sie werden bereits in zwei Wochen angekündigt, bevor es am darauffolgenden Dienstag zur Freischaltung kommt.

Die PS Plus-Termine für November 2023:

Essential-Ankündigung am 1. November

Essential-Freischaltung am 7. November

Extra/Premium-Ankündigung am 15. November

Extra/Premium-Freischaltung am 21. November

Danach geht es mit einem vergleichbaren Zeitplan im Dezember weiter, womit das PS Plus-Jahr 2023 abgeschlossen wäre.

