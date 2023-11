PlayStation Black Friday: PS Plus Essential, Extra und Premium bis zu 30 Prozent günstiger

Im Zuge der heute startenden PlayStation-Black-Friday-Angebote wird die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus günstiger verkauft. Das gilt für Neukunden als auch für bestehende Mitgliedschaften.

Sony hat die diesjährigen PlayStation-Black-Friday-Deals gestartet. Neben Konsolen und Spielen ist auch die PlayStation Plus-Mitgliedschaft im Angebot.

Im Zeitraum vom 17. bis zum 27. November 2023 profitieren Neukunden als auch aktive PlayStation Plus-Mitglieder von reduzierten Preisen, wie Sony kürzlich auf dem PlayStation Blog bekanntgab.

Bis zu 30 Prozent Preisnachlass

Die 30 Prozent Rabatt erhalten alle Spieler, die ein neues PlayStation Plus-Abonnement abschließen. Einen Preisnachlass gibt es für alle drei Stufen, also für Essential, Extra und Premium.

Spieler, die bereits bei PlayStation Plus aktiv sind, können ebenfalls sparen – zumindest dann, wenn sie ein Upgrade vornehmen. Wird PlayStation Plus Essential auf Extra hochgestuft, gewährt Sony 25 Prozent Rabatt. Entscheiden sich Spieler für ein Upgrade auf die Premium-Stufe, sind es 30 Prozent Preisnachlass.

Damit ergeben sich die folgenden Angebote:

PS Plus für Neukunden: 30 Prozent Rabatt

PS Plus-Upgrade auf Extra: 25 Prozent Rabatt

PS Plus-Upgrade auf Premium: 30 Prozent Rabatt

Beworben wird der Rabatt mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf dieser PlayStation-Seite. Es scheint, dass es erst im Laufe des Tages zur vollständigen Freischaltung der Preisnachlässe kommt.

Durch die Nutzung von PlayStation Plus Extra und Premium erhalten Spieler Zugriff auf Bibliotheken mit PS4- und PS5-Spielen, darunter die Klassikersammlung der höchsten Stufe. Inbegriffen sind Games wie “Horizon Forbidden West”, “Ghostwire: Tokyo”, “Sea of Stars” und weitere größere und kleinere Spiele.

Neu seit diesem Jahr: Mit der kürzlich eingeführten Sony Pictures Core-App haben PlayStation Plus Premium-Mitglieder ebenfalls Zugriff auf den Sony-Pictures-Katalog mit über 100 Filmen, die ohne Zusatzkosten gestreamt werden können.

Die Bibliotheken von PlayStation Plus werden regelmäßig mit neuen Spielen erweitert. Die Essential-Games für November 2023 stehen bereits zum Download bereit. Und welche Games in der kommenden Woche die Bibliotheken von Extra und Premium erreichen werden, verrät die am Mittwoch veröffentlichte Liste.

PlayStation Black Friday – Weitere Angebote

Der Black Friday-Sale von PlayStation umfasst weitere Angebote, darunter preisreduzierte Spiele, Konsolen und DualSense-Controller. Die Preise werden bei Amazon und anderen Händlern gewährt.

Nachfolgend einige Produkteinträge bei Amazon:

Im Laufe des Tages werden wir auf weitere Deals aufmerksam machen, darunter auch der Black-Friday-Sale im PlayStation Store.

