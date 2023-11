Tekken 8: Leo zeigt seine Skills im neusten Charakter-Trailer

Zu “Tekken 8” wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was der spielbare Charakter Leo drauf hat. Erscheinen wird der Prügler im Januar des kommenden Jahres.

Bandai Namco hat zu “Tekken 8” einen weiteren Gameplay-Trailer veröffentlicht. In den Fokus rückt der spielbare Charakter Leo, der seine Fähigkeiten unter Beweis stellt.

Zur Geschichte: Leo ist ein Baji-Quan-Kämpfer und Sohn von Niklas Kliesen, einem weltberühmten Archäologen, sowie Emma Kliesen, einer einstigen Koryphäe der Genforschung. Er nutzt die Kampfkunst-Fähigkeiten seines Vaters und seine eigene Neugier, um die Umstände des Todes seiner Mutter zu untersuchen.

Dabei riskiert Leo sein Leben, um vertrauliche Informationen von der G Corp zu erhalten. Sie deuten darauf hin, dass Emma Kliesen am Forschungsprojekt des Teufelsgens beteiligt war. Darüber hinaus findet Leo in den gesammelten Informationen einen Befehl von Kazuya Mishima, der besagt, dass man sich um sämtliche nicht mehr benötigte Forscherinnen und Forscher “kümmern” sollte.

Welche Fähigkeiten der Charakter auf dem Schlachtfeld zeigt, verdeutlicht der neue Trailer, der nachfolgend gestartet werden kann:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tekken 8 wird in mehreren Editions veröffentlicht

Vorbestellungen sind weiterhin möglich, wobei Spieler die Wahl zwischen mehreren Editions haben. Die Launch Edition von “Tekken 8” kostet 79,99 Euro. Angekündigt wurde ebenfalls eine umfangreiche Collector’s Edition, die allerdings weitgehend ausverkauft zu sein scheint.

Spieler, die eine digitale Version vorziehen, werden im PlayStation Store fündig. Die Deluxe Edition von “Tekken 8” schlägt mit 109,99 Euro zu Buche umfasst neben dem Spiel den Year-1-Pass für weitere Charaktere. Der ist Pass auch in der 119,99 Euro teuren Ultimate Edition enthalten, die noch mehr Content mit sich bringt.

Tekken 8: Zafina, Lee Chaolan, Alisa Bosconovitch und Devil Jin vorgestellt

“Tekken 8” erscheint am 26. Januar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC via Steam. Weitere Charakter-Videos sind in unserer Themen-Übersicht zum Bandai Namco-Prügler zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren