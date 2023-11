Avatar Frontiers of Pandora: Trailer stellt euch die exklusiven Vorbesteller-Extras vor

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von „Avatar: Frontiers of Pandora“ intensivierte Ubisoft in den vergangenen Tagen seine Marketingmaßnahmen.

Beispielsweise stellte das Unternehmen kürzlich den Season-Pass zum Open-World-Abenteuer vor, der zwei umfangreiche Erweiterung umfasst. Ergänzend dazu steht ab sofort ein neuer Trailer zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ bereit. Dieser ermöglicht euch einen Blick auf die exklusiven Inhalte für Vorbesteller.

Hierbei haben wir es mit dem „Child of Two Worlds“-Paket zu tun, mit dem die Entwickler von Ubisoft Massive für ein wenig optische Abwechslung sorgen. Enthalten sind ein kosmetisches Set für den eigenen Charakter und ein Premium-Waffen-Skin.

Wie die exklusiven Vorbesteller-Extras in der Praxis aussehen, verrät euch der angehängte Trailer.

PS5-Features sorgen für eine immersive Erfahrung

Offiziellen Angaben zufolge machen die Entwickler von Ubisoft Massive auf der PS5 regen Gebrauch von den diversen Features der Sony-Konsole. Beispielsweise kommt die „Tempest 3D AudioTech“ genannte Audio-Technologie zum Einsatz und sorgt für eine reichhaltige und immersive Soundkulisse.

Das haptische Feedback des DualSense-Controllers wiederum lässt euch die Witterungen der Spielwelt und das Reiten beziehungsweise Fliegen auf einem Ikran in euren Händen spüren. Auch die adaptiven Trigger des PS5-Controllers werden natürlich unterstützt. Mit den Triggern wird euch ein Eindruck von der Wucht und der Durchschlagskraft eurer Waffen vermittelt.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ entführt uns in das westliche Grenzland von Pandora. In der Rolle eines Na’vi, der von der menschlichen Militärorganisation RDA ausgebildet wurde, kehren wir nach Pandora zurück und schließen uns dem Kampf um die Zukunft des Planeten an. Das Ziel: Die menschlichen Invasoren ein für alle Mal zu vertreiben.

Dank seiner Ausbildung durch die RDA ist der Protagonist in der Lage, neben traditionellen Waffen wie Pfeil und Bogen auch modernes Gerät wie Maschinengewehre und ähnliche Feuerwaffen zu verwenden.

Weitere Meldungen zu Avatar: Frontiers of Pandora:

„Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheint am 7. Dezember 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Avatar: Frontiers of Pandora.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren