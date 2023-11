Avatar Frontiers of Pandora: Frage nach Foto- und New Game Plus-Modi beantwortet

Kurz vor dem Release von "Avatar: Frontiers of Pandora" beantworteten die Entwickler von Massive Entertainment im Interview mit der GameInformer zahlreiche Fragen. Dabei ging es unter anderem um mögliche Foto- und New Game Plus-Modi.

In wenigen Wochen erscheint mit dem First-Person-Abenteuer „Avatar: Frontiers of Pandora“ das nächste große Projekt der „The Division“-Macher von Ubisoft Massive.

Kurz vor dem Release hatten die Redakteure von GameInformer die Möglichkeit, den Entwicklern einige Fragen zu stellen. Dabei ging es unter anderem um einen Foto-Modus, der es uns ermöglicht, Schnappschüsse aus dem laufenden Spielgeschehen heraus anzufertigen und diese anschließend zu teilen.

Wie Ubisoft Massive bestätigte, wird der Foto-Modus pünktlich zum Launch in „Avatar: Frontiers of Pandora“ enthalten sein. Das genaue Gegenteil gilt leider für einen New Game Plus-Modus, auf den wir verzichten müssen.

Offen blieb hier die Frage, ob die New Game Plus-Funktion zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte oder ob ein solcher Modus in den Planungen von Ubisoft Massive überhaupt keine Rolle spielt.

Konflikte im westlichen Grenzgebiet von Pandora

In „Avatar: Frontiers of Pandora“ schlüpfen wir in die Rolle eines Na’vi, der von der menschlichen Militärorganisation RDA entführt und ausgebildet wurde, um ihren Zwecken zu dienen. Allerdings sollte alles anders kommen. „Fünfzehn Jahre später bist du zwar frei, doch gleichzeitig fremd in der eigenen Heimat“, führen die Entwickler aus.

„Finde zu deinen verlorenen Wurzeln zurück. Entdecke, was es bedeutet, Teil der Na’vi zu sein und arbeite mit anderen Clans zusammen, um Pandora vor der RDA zu beschützen.“ In der Rolle des Na’vi erkunden wir das westliche Grenzland von Pandora und nehmen den Kampf gegen die menschlichen Invasoren auf.

Im Kampf greifen die Na’vi in „Avatar: Frontiers of Pandora“ sowohl auf klassische Waffen wie Pfeil und Bogen als auch auf modernes Gerät wie Maschinengewehre zurück. Dank des Coop-Modus kann die Kampagne des First-Person-Abenteuers sowohl alleine als auch zu zweit bestritten werden.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheint am 7. Dezember für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

