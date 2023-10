Avatar Frontiers of Pandora: Neues Gameplay zeigt Luftkämpfe, Außenposten und mehr

Passend zu den aktuellen Vorschauen zeigt sich "Avatar: Frontiers of Pandora" in einem ausführlichen Gameplay-Video. Geliefert werden uns Eindrücke aus den Luftkämpfen und der Spielwelt an sich.

Zum Start in die neue Woche ermöglichte es Ubisoft den internationalen Magazinen, ihre ersten Eindrücke zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ unter die Leserinnen und Leser zu bringen.

Auch wir hatten bereits die Möglichkeit, den nächsten großen Titel von Ubisoft Massive anzuspielen. Wie uns unsere Reise nach Pandora gefallen hat, verraten wir euch in unserer ausführlichen Vorschau. Ergänzend zu den Vorschauen hatten ausgewählte Magazine die Möglichkeit, frische Gameplay-Szenen zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ zu veröffentlichen.

So steht ab sofort ein 18 Minuten langes Gameplay-Video zum First-Person-Abenteuer zur Ansicht bereit. In diesem werden verschiedene Aspekte von „Avatar: Frontiers of Pandora“ beleuchtet. Darunter die Kämpfe in der Luft, Auseinandersetzungen in Außenposten oder die Rettung eines Piloten.

Hinzukommt die Erkundung der Spielwelt, die uns ausgewählte Gebiete von Pandora zeigt.

Erkundet das westliche Grenzgebiet Pandoras

Von offizieller Seite wird „Avatar: Frontiers of Pandora“ als ein Action-Adventure beschrieben, das aus der First-Person-Perspektive gespielt wird. In der Rolle eines Na’vi verschlägt es uns in das westliche Grenzgebiet von Pandora. Von der menschlichen Militärorganisation RDA entführt, wurde der Hauptcharakter von der RDA ausgebildet, um ihren Zwecken zu dienen.

„Fünfzehn Jahre später bist du zwar frei, doch gleichzeitig fremd in der eigenen Heimat. Finde zu deinen verlorenen Wurzeln zurück. Entdecke, was es bedeutet, Teil der Na’vi zu sein und arbeite mit anderen Clans zusammen, um Pandora vor der RDA zu beschützen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

In „Avatar: Frontiers of Pandora“ erkunden wir laut Entwicklerangaben eine gefährliche Welt und greifen dabei auf die Beweglichkeit eines Na’vi zurück. Gleichzeitig nutzt der Hauptcharakter im Kampf klassische Waffen wie Pfeil und Bogen sowie modernes Gerät in Form von Maschinengewehren.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheint am 7. Dezember 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Dank des Online-Coops ist es euch überlassen, ob ihr die Kampagne alleine oder kooperativ zu zweit bestreitet.

