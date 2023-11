Electronic Arts: Patent verleiht einem Ingame-Charakter die eigene Stimme

Ein neues Patent wurde gesichtet. Es stammt von EA und trägt die Bezeichnung „Erzeugung von Sprache in der Stimme eines Spielers eines Videospiels.“

Eingereicht wurde dieses Patent schon vor drei Jahren. Die Veröffentlichung hingegen fand erst letzten Monat statt.

In der Beschreibung ist von einem Prozess die Rede, laut dem die Spieler „Daten eingeben, die Sprachinhalte darstellen.“ Im Anschluss wird die aufgenommene Sprache durch einen Synthesizer, einen Sprachkonverter und einen Vocoder geleitet. So entsteht ein neuer Dialog.

Laut dem Patent erforderten Versuche dieser Art mehrstündige „Sprach-Samples“, damit der Synthesizer die Stimme genau erfassen kann. Bei einer anderen gewünschten Stimme müsste der Synthesizer dann wieder stundenlang mit Samples trainiert werden.

Das Verfahren im EA-Patent ist anders: Hier stellt der Spieler ein paar Minuten Sprachton zur Verfügung, um mittels eines Sprachkonverters die Ingame-Stimme zu erzeugen. Es ähnelt also den KI-Stimmengenerator-Softwares, die im Netz zu finden sind.

Ein Hauptcharakter mit eurer Stimme?

Es wäre also eine Möglichkeit, die eigene Stimme in ein Videospiel zu bringen. Dadurch könntet ihr beispielsweise einem selbst erstellten Charakter in einem RPG eure Stimme leihen. Mehr denn je hättet ihr das Gefühl, euch selbst zu spielen.

Klingt alles durchaus interessant. Wie bei allen Patenten müssen wir aber erneut darauf hinweisen, dass die letztendliche Umsetzung offen ist. Dass wir eine Technologie dieser Art früher oder später in Videospielen sehen werden, ist aber recht wahrscheinlich.

