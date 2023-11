PS5: Neues Patent könnte Einstieg an gewünschten Punkten eines Spiels ermöglichen

Wie "The Loadout" entdeckte, reichte Sony Interactive Entertainment bereits Anfang November ein Patent mit einer interessanten Technologie ein. Dieses könnte es den Spielerinnen und Spielern ermöglichen, an gewünschten Zeitpunkten wieder in ein Spiel einzusteigen.

In regelmäßigen Abständen werden Patente entdeckt, in denen Features und Technologien beschrieben werden, die die Nutzererfahrung auf der PS5 erweitern und verbessern könnten.

Wie die Kollegen von The Loadout berichten, reichte Sony Interactive Entertainment bereits Anfang November ein neues Patent ein. Dieses stellt eine Funktion vor, die es uns ermöglicht, das Geschehen an einem ausgewählten Zeitpunkt eines Spiels wieder aufzunehmen. Ein solches Feature könnte laut dem Patent unter anderem durch die Implementierung von Cloud-Streaming erreicht werden.

In der Theorie räumt uns das Patent die Möglichkeit ein, einen bestimmten Punkt auszuwählen, an dem wir in ein Spiel einsteigen. Beispielsweise um einen Teil der Kampagne noch einmal zu wiederholen oder bei einer Multiple-Choice-Auswahl auf unkomplizierte Art und Weise eine andere Entscheidung zu treffen und die daraus resultierenden Folgen zu erleben.

Auch Trophäen-Jäger könnten von einer solchen Funktion profitieren. Beispielsweise indem sie für bestimmte Erfolge nicht mehr die komplette Kampagne eines Titels bestreiten müssten, sondern stattdessen einfach zu einem früheren Punkt im Spielgeschehen zurückkehren.

Die wenigsten Patente erreichen Serienreife

Das Patent trägt den Namen „Content Streaming with Gameplay Launch“ und zeigt anhand eines Diagramms, dass Gameplay-Sequenzen in Unterkapitel mit Triggerpunkten aufgeteilt werden, die anschließend als Ausgangspunkte für eine Auswahl fungieren, die uns in wenigen Sekunden in den gewünschten Teil des Spiels verfrachtet.

„Die Medieninhalte können über ein Kommunikationsnetzwerk an ein Benutzergerät gestreamt werden. Eine Auswahl eines oder mehrerer Triggerpunkte kann über das Kommunikationsnetzwerk vom Benutzergerät empfangen werden“, heißt es in der Beschreibung des Patents weiter.

Des Weiteren erläutert Sony, dass „der ausgewählte Triggerpunkt identifiziert und der interaktive Titel für das Gameplay vom Benutzergerät aufgrund der identifizierten Menge an Spielinformationen, die mit dem ausgewählten Auslösepunkt verbunden sind, gestartet werden kann“.

Vereinfacht ausgedrückt werden beim Spielen also Triggerpunkte mit spezifischen Datensätzen verknüpft, die es euch anschließend erlauben würden, einen Punkt für den Einstieg in das Spielgeschehen auszuwählen. Allerdings muss angemerkt werden, dass ein angemeldetes Patent nicht automatisch bedeutet, dass diese Funktion auch wirklich umgesetzt wird.

Stattdessen reichte Sony Interactive Entertainment in der Vergangenheit immer wieder Patente ein, zu denen wir anschließend nichts mehr hörten.

