DualSense: Patent für ansteckbares Touch-Display entdeckt

Sony hat einem Bericht zufolge ein Patent eingereicht, in dem ein Touch-Display beschrieben wird, das an einen Controller befestigt werden kann. Plant das Unternehmen eine interne Konkurrenz zu PlayStation Portal?

Sony veröffentlicht mit PlayStation Portal im November einen neuen Handheld, der das Streaming von PS5-Spielen ermöglicht und zum Preis von rund 220 Euro vorbestellt werden kann.

Zumindest in der Theorie könnte PlayStation Portal auch als ein zusätzliches Display genutzt werden, auf dem beispielsweise das Inventar dargestellt wird. Während diese Möglichkeit bisher nicht beschrieben wurde, scheint Sony mit einer weiteren mobilen Lösung zu experimentieren oder zumindest darüber nachzudenken.

DualSense-Controller mit Ansteck-Display

So wurde kürzlich ein Sony-Patent entdeckt, das ein mit dem DualSense-Controller kompatibles sekundäres Eingabegerät beschreibt. Dabei handelt es sich um ein Touch-Display, das auf einer nicht näher genannten Weise an den Controller befestigt werden kann und Streaming-Signale von der Konsole erhält.

Wenn der PS5-Controller mit dem Bildschirm verbunden wird, entsteht quasi eine Art ein improvisierter PlayStation Portal-Controller, der Spielern die Möglichkeit bietet, über das Display mittels Touch-Eingaben eine gewisse Steuerung vorzunehmen.

Nachfolgend seht ihr aus der Patentbeschreibung ein Bild, das von Gamerant veröffentlicht wurde:

Weitere Details aus dem Patent liegen nicht vor. Während unklar ist, wann es veröffentlicht wurde und welchen genauen Zweck es erfüllen soll, bedeutet die beschriebene Technologie nicht zwangsläufig, dass das Patent ein fertiges Produkt zur Folge haben wird.

Vor allem mit der Markteinführung von PlayStation Portal würde ein solches Ansteck-Touch-Display, das vermutlich günstiger zu produzieren wäre, den Absatz des kommenden Handhelds kannibalisieren – zumindest dann, wenn die Funktion identisch wäre.

Schon in den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Sony-Patente entdeckt, die in den meisten Fällen einfach nur ein Patent blieben. Das bedeutet natürlich nicht, dass ein modulares Controller-Display in der Zukunft niemals zum Einsatz kommen wird. Über einen möglichen Preis und dergleichen kann allerdings nur spekuliert werden.

Zunächst steht der Launch von PlayStation Portal bevor. Der neue Handheld erscheint am 15. November 2023. Der Funktionsumfang ist allerdings eingeschränkt und bietet die Möglichkeit, Spiele von der PS5 auf das handliche Gerät zu streamen. Diese können somit auch in anderen Räumlichkeiten und unterwegs fortgesetzt werden, sofern eine ausreichend schnelle Wifi-Verbindung vorliegt.

