PlayStation Portal: Termin des PS5-Streaming-Handhelds bestätigt – Vorbestellungen gestartet

Nachdem Sony bisher nur von einem Launch in diesem Jahr sprach, bekam der PS5-Streaming-Handheld PlayStation Portal heute einen handfesten Termin spendiert. Wie bereits von diversen Insidern berichtet, erfolgt der Launch im November. Passend zur Enthüllung des Termins wurden auch die Vorbestellungen gestartet.

Wie Sony in der vergangenen Woche bekannt gab, wird der zunächst unter dem Arbeitstitel Project Q angekündigte PS5-Streaming-Handheld in seiner finalen Version den Namen PlayStation Portal tragen.

Ergänzend dazu enthüllte das japanische Unternehmen heute den Termin von PlayStation Portal und gab bekannt, dass das System ab dem 15. November 2023 erhältlich sein wird. Der Preis liegt wie bereits in der letzten Woche bestätigt bei 219,99 Euro.

Passend zur heutigen Enthüllung des Termins gab Sony bekannt, dass es exklusiv im PlayStation Direct-Store ab sofort möglich ist, PlayStation Portal vorzubestellen.

Wie es in den zusätzlichen Bestimmungen heißt, kann aufgrund der „hohen Nachfrage“ pro Kunde nur ein Exemplar Streaming-Handhelds vorbestellt werden.

Das wird technisch geboten

Laut der offiziellen Beschreibung von Sony haben wir es bei PlayStation Portal mit dem perfekten System für Gamer-Haushalte zu tun, in denen die Spielerinnen und Spieler den Fernseher im Wohnzimmer gemeinsam nutzen müssen oder einfach nur in der Lage sein möchten, ihre PS5-Titel in einem anderen Raum zu spielen.

Via Wi-Fi stellt PlayStation Portal eine Remote-Verbindung zu eurer PlayStation 5 her und räumt euch so einen nahtlosen Zugriff auf eure Inhalte und Spiele ein. Unterstützt werden dabei alle Spiele, die auf eurer PS5-Konsole installiert sind und mit dem DualSense-Controller gespielt werden können.

PlayStation VR2-Titel, die zwingend das Headset voraussetzen, werden allerdings genauso wenig unterstützt wie eine mögliche Cloud-Funktion. Somit wird unter dem Strich zwingend eine PS5 benötigt, um Inhalte auf PlayStation Portal streamen zu können.

Der Handheld an sich wurde mit einem acht Zoll großen LCD-Bildschirm versehen und kann die PS5-Spiele laut Sony in der nativen 1080p-Auflösung bei 60 Bildern die Sekunde darstellen.

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal:

Ein umfangreiches Hands-on, das euch weitere Details zu den Features und den technischen Möglichkeiten von PlayStation Portal liefert, findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

The PlayStation Portal remote player launches starting November 15 Pre-order details: https://t.co/meD5OKkvlH pic.twitter.com/uBsvsj94tM — PlayStation (@PlayStation) August 31, 2023

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren