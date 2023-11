Decapolice: Level-5 verschiebt den Release auf 2024

Der Release von Decapolice wurde von 2023 auf 2024 verschoben. Mit der zusätzlichen Zeit will das Entwicklerteam an der Qualität und Quantität der Inhalte arbeiten.

Level-5 arbeitet momentan an der Veröffentlichung von „Decapolice“. Jetzt hat das Unternehmen leider eine traurige Nachricht für alle Fans des Spiels verkündet: Der Titel wird nicht mehr in 2023, sondern erst in 2024 erscheinen.

Er soll für PS4, PS5 und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Ein genaueres Releasedatum wird wohl demnächst bekannt gegeben.

Decapolice erscheint nicht mehr in 2023

Der neue Stream von Level-5 verkündete die Hiobsbotschaft für all diejenigen, die auf den Titel warten. Das Team benötige mehr Zeit, um eine „gründliche Entwicklung sowohl in Bezug auf die Qualität als auch die Quantität der Inhalte zu gewährleisten“.

Das Spiel soll über eine riesige, offene Welt verfügen, die es bislang in keinem Spiel von Level-5 gab. Das Ziel des Entwicklerteams sei es, eine dichte und immersive Welt zu schaffen, die mit vielen Spielmöglichkeiten gefüllt ist.

Es sollen verschiedene Ereignisse an unterschiedlichen Orten stattfinden. Deshalb wollte sich das Team die zusätzliche Zeit nehmen, um dem gerecht zu werden.

In „Decapolice“ schlüpfen wir in die Rolle des Nachwuchs-Detektivs Harvard Marks. Er muss eine von Kriminalität geplagte Open World-Stadt von seinen Verbrechern befreien. Seine Ermittlungen führt er nicht nur in der realen, sondern auch in einer virtuellen Welt namens Decasim durch. Sie ist eine perfekte Kopie der Realität und lässt viele Hinweise auf ehemalige Verbrechen zu.

„Decapolice“ verspricht rundenbasierte Kämpfe, in denen wir mit den Nachwuchs-Detektiven kämpfen können. Protagonist Harvard kann beispielsweise mit Pistolen oder einem virtuellen Bogen angreifen. Die Verbrecher können nach Abschluss des Kampfes in Handschellen abgeführt werden.

