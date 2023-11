Level 5: Infos und Releasedaten zu angekündigten Spielen auf der Vision 2023 II

Nachdem das japanische Entwicklerstudio Level-5 die Aktivitäten außerhalb Japans in den vergangenen Jahren immer mehr zurückfuhr, ist für Ende des Jahres das Comeback der Macher hinter Reihen wie „Ni no Kuni“, „Professor Layton“ oder „Inazuma Eleven“ angesagt. Das Studio hat einige Spiele in der Pipeline, von denen viele noch dieses Jahr erscheinen sollen.

Ob sich dieses Ziel in der kurzen Zeit, die 2023 noch bietet, vollständig umsetzen lässt, ist fraglich. Jedoch dürfen wir uns immerhin Ende des Monats auf neue Infos freuen, die einige Veröffentlichungstermine der teilweise lange erwarteten Spiele miteinschließen.

So wird es am 29. November 2023 eine zweite Ausgabe der LEVEL5 Vision 2023 geben. Dabei werden neue Details zu „Inazuma Eleven: Victory Road“ (PS5, PS4, Switch, Android, IOS), „Decapolice“ (PS5, PS4, Switch), „Megaton Musashi: Wired“ (PS5, PS4, Switch, PC) sowie den beiden Nintendo-Switch-Exklusivtiteln „Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time“ und „Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes“ enthüllt.

Level-5 mit großen Plänen für die nächsten Monate

Neben neuen Spielinhalten werden wie erwähnt auch einige Releasedaten genannt, darunter das von „Inazuma Eleven: Victory Road“. Das Spiel wurde 2016 angekündigt und seitdem einige Male verschoben. Die meisten der genannten Titel wurden bei der ersten LEVEL5-Vision-Ausgabe auf das Jahr 2023 datiert. Mittlerweile steht fest: Auf „Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time“ zum Beispiel müssen Spieler länger warten.

Doch schon die reinen Ankündigungen sind Grund zur Freude, da es schon lange kein Produkt des japanischen Studios mehr auf den Weltmarkt geschafft hat und man kurzzeitig darüber nachdachte, sich nur noch auf Japan zu konzentrieren.

Weitere Meldungen zu Level-5:

Insofern dürfen wir gespannt sein, was die neuen Titel zu bieten haben werden und wann sie erscheinen. Die Präsentation der LEVEL5 Vision 2023 II findet am 29. November 2023 ab 13 Uhr deutscher Zeit statt. Für Zuschauer außerhalb Japans wird die Show auf YouTube mit englischen Untertiteln ausgestrahlt.

Weitere Meldungen zu Decapolice, Inazuma Eleven: Victory Road, Level 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren