Inazuma Eleven Victory Road: Bekommt PS5-Version nachgereicht – Trailer

Level-5 hat gute Neuigkeiten für alle Fans von „Inazuma Eleven: Victory Road“. Das Fußball-Rollenspiel sollte bislang nur für PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen. Doch wie das Team nun bekannt gibt, wird zusätzlich eine PS5-Version veröffentlicht.

Alle Versionen sollen noch in 2023 erscheinen. Wann genau das der Fall sein wird, hat Level-5 bislang noch nicht verraten. Der Release soll weltweit erfolgen.

Reist durch die Zeit mit dem Fußball-Wohnwagen

„Inazuma Eleven: Victory Road“ spielt in Nagasaki. Dort spielen wir die Geschichte von Unmei Sasanami nach, der seinen Alltag auf der Kyushu Nagumoharu Junior High bestreitet. Er hat das Leben als Fußballer aufgegeben, doch seine Leidenschaft für den Fußball hat er nie ganz verloren.

Ein Mitschüler namens Haru Endo zieht ihn wieder in die Welt des Fußballs, denn ein neues Turnier steht an. Die amtierenden Champions der Raimon Junior High müssen gestürzt werden, weshalb Unmei wieder als Fußballer an den Start geht.

Mithilfe eines Wohnwagens können Spieler und Spielerinnen außerdem in der Geschichte von „Inazuma Eleven“ reisen und vergangene Turniere erleben. Dadurch können neue Charaktere freigeschaltet werden.

Zusätzlich gibt es neues Gameplay zu „Inazuma Eleven: Victory Road“ zu sehen. In dem Trailer sind viele Ausschnitte aus der Story, die Übersichtskarte und Szenen aus einem Fußballspiel zu sehen, das teilweise in Slow Motion abläuft.

Während des Fußballspiels sind beispielsweise Zweikämpfe zwischen zwei Spielern und das Ausführen von mächtigeren Spezialattacken möglich. Der Song aus der zweiten Hälfte stammt übrigens von der Band T-Pistonz, die für mehrere Songs der Reihe verantwortlich ist.

