Absurd Ventures: Studio des Rockstar-Mitgründers Dan Houser stellt erste Projekte vor

Mit "American Caper" und "A Better Paradise" kündigte Dan Housers neues Medienunternehmen Absurd Ventures seine ersten beiden Projekte an. Mit Videospielen haben wir es hier allerdings nicht zu tun.

Mit Absurd Ventures gründete Rockstar-Mitgründer Dan Houser, der die „GTA“-Macher 2020 verließ, in diesem Jahr ein neues Medienunternehmen. Kurz vor dem Jahreswechsel wurden die ersten beiden Projekte vorgestellt, an denen Absurd Ventures aktuell arbeitet.

Das erste Projekt trägt den Namen „American Caper“ und erscheint in Form einer Graphic Novel. Versprochen wird eine Geschichte, die sich um „zwei schwer geschädigte Familien“ dreht, die sich in einer Welt voller korrupter Geschäfte, unfähiger Politik und stümperhafter Kriminalität mehr schlecht als recht durchschlagen.

Für die Umsetzung der Illustrationen von „American Caper“ sicherte sich das Team von Absurd Ventures die Dienste des bekannten Comiczeichners Simon Bisley. Bei „A Better Paradise“ handelt es sich um das zweite Projekt. Hier wird ein „existenzieller Spannungsthriller“ beschrieben, der in der nahen Zukunft spielt.

Derzeit entsteht mit „A Better Paradise“ eine 12-teilige Audio-Fiction-Serie, die auf dem „A Better Universe“-Universum basiert. Bei der Umsetzung dieses Projekts setzen die Verantwortlichen rund um Dan Houser auf eine Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Audiounternehmen QCODE Media.

Lediglich der Anfang einer langen Reise

In einem offiziellen Statement kommentierte Houser die Ankündigung der beiden Projekte wie folgt: „Wir freuen uns, diese beiden Universen sowie ihre Charaktere und ihre Lore vorzustellen. Sie repräsentieren unsere Herangehensweise an Storytelling und Medien. Diese ersten Veröffentlichungen werden es uns ermöglichen, diese Universen gleichzeitig einzuführen, während wir an anderen Iterationen und Erweiterungen arbeiten. Das ist erst der Anfang.“

Weitere Details und Eindrücke zu den beiden angekündigten Projekten werden die Verantwortlichen in den nächsten Monaten nennen. Eigenen Angaben zufolge möchte Absurd Ventures zukünftig an einer Vielzahl unterschiedlicher Projekte arbeiten. Darunter Animationen, Graphic Novels, Audio-Fiction und mehr. Auch Videospiele stehen im Fokus der internen Bemühungen.

Für mögliche Videospielprojekte heuerte Absurd Ventures bereits diverse Rockstar-Veteranen an, die in der Vergangenheit an Titeln wie „GTA IV“, „Max Payne 3“ oder „L.A. Noire“ gearbeitet haben.

Ob und wann mit der Ankündigung eines Videospiels zu rechnen ist, ließen Houser und seine Teams leider offen.

