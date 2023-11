Dark Light: Souls-Like-Action-Platformer erscheint 2024 auch für PS4 und PS5

„Dark Light“ erschien am 8. Mai 2020 im Early Access und feierte am 29. September 2022 seinen Release auf PC. Nun bekommt der Titel eine PS4- und PS5-Version spendiert.

Wie Entwickler und Publisher Mirari&Co. ankündigte, erscheint der postapokalyptische Action-Platformer „Dark Light“ am 30. Januar für PS4 und PS5. Ursprünglich erschien der Titel schon am 29. September 2022 für PC via Steam, Epic Games Store und GOG. Zwei Jahre zuvor startete das Spiel in den Early Access.

Der Titel kostet normalerweise 16,49 Euro, wenn er nicht im Angebot ist. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Preis auf ein ähnliches Niveau im PS Store einpendeln wird.

Schnetzelt euch in Dark Light bis zum Ziel

Das Entwicklerteam beschreibt das Spiel als Souls-like mit Cyberpunk-Elementen. Die Welt ist nach der Apokalypse in eine Dunkelheit gehüllt, aus der allerlei Kreaturen hervorgehen. Als Dunkler Jäger liegt es an uns, die Kreaturen zu vertreiben und die Dunkle Leere zu versiegeln.

Das Spiel bietet sechs verschiedene Biome, in denen sich Feinde und temporäre Power-Ups mit jedem Durchgang ändern. In den Biomen warten insgesamt 14 Bosse auf uns, die wertvolle Beute zurückhalten.

Da es sich um ein Souls-Like handelt, sind Timing beim Ausweichen und Parieren sehr wichtig. Durch erbeutete Items und Charakter-Upgrades können wir Attribute wie Stärke, Glaube und Blut verbessern. Zur Unterstützung können wir uns mit Cyberware ausstatten, von der es über 100 einzigartige Ausrüstungsgegenstände gibt.

Um die Bosse zu besiegen, stehen uns neun Nahkampf- und sechs Fernkampf-Waffen zur Verfügung. Es gibt außerdem einen Fertigkeitsbaum, der 25-30 Skills enthält, je nachdem für welche Fraktion wir uns im Spiel entscheiden.

Fans von New Game Plus dürfen sich ebenfalls freuen: Der neue Modus bringt noch größere Herausforderungen. Wem die Schwierigkeit im Hauptspiel zu einfach war, dürfte damit seine Freude haben.

