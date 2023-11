Baldur’s Gate 3: Fans wünschen sich Maskenball-DLC

Larian Studios hat bislang noch keine Erweiterung zu „Baldur’s Gate 3“ angekündigt. Laut dem Entwicklerteam sei ein DLC zwar kein Ding der Unmöglichkeit, doch die Inhalte dürften nicht im Endgame angesiedelt sein.

Sollte sich ein großer Wunsch der Fangemeinde erfüllen, wäre das auch gar nicht nötig. Viele Spieler und Spielerinnen wünschen sich nämlich einen Maskenball im Rollenspiel.

Baldur’s Gate 3: Der größte Wunsch ist ein Maskenball-DLC

Auf X (ehemals Twitter) postet ein User wohl mehr im Spaß als im Ernst, dass er bereit wäre, 30.000 US-Dollar für einen DLC zu bezahlen, in dem ein Maskenball als Quest angeboten würde. Mit der Wunschvorstellung ist er nicht alleine: Ganze 11.000 weitere Fans würden sich das wünschen.

Laut den Spielern zufolge könne die Quest daraus bestehen, dass man mit dem Charakter tanzen würde, den man im Spiel datet. Ein User würde sich beispielsweise höllisch über Karlach als Tanzpartnerin freuen.

Den Fans zufolge müsse der DLC auch gar nicht lang sein: Selbst für ein zwei- bis vierstündiges Erlebnis wären sie immer noch bereit, 60 US-Dollar dafür zu bezahlen.

Sogar andere Entwickler und Entwicklerinnen steigen mit in die Diskussion ein: Cat Manning von Firaxis, die unter anderem für Titel wie Civilization 6 verantwortlich sind, wäre bereit, diesen Preis zu zahlen.

Der Narrative Director von Marvel’s Wolverine, Mary Kenney, antwortet daraufhin, dass sie bereit wäre, das Doppelte zu zahlen, wenn ein Level oder DLC mit einem Ball im Spiel enthalten wäre, in dem sich die Charaktere hübsch machen.

So oder so bleibt abzuwarten, was für einen DLC sich Larian Studios einfallen lassen würde. Wenn es denn einen geben wird.

„Baldur’s Gate 3“ ist seit dem 3. August 2023 für den PC und seit dem 6. September 2023 für die PlayStation 5 in Europa erhältlich.

Die Umsetzung für die Xbox-Konsolen wird aufgrund der technischen Probleme mit dem Splitscreen-Coop auf der Xbox Series S etwas später erfolgen. Gerüchten zufolge soll die Version im Dezember 2023 erscheinen.

