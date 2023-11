Payday 3: Update 1.0.2 fügt Heists aus dem Vorgänger hinzu

Bereits letzte Woche berichtete PLAY3.DE über die bevorstehenden Änderungen am Raubzug-Shooter „Payday 3“. Heute war es dann endlich so weit und Update 1.0.2 ist samt Patchnotes auf allen Plattformen verfügbar.

In einem Blogpost gibt das Entwicklerstudio Starbreeze die neuesten Änderungen bekannt. Dabei fügt das Update zwei neue/alte Heists aus „Payday 2“ hinzu. Den Anfang macht Turbid Station, früher bekannt als Murky Station. Hierbei handelt es sich um die erste Mission, die man ausschließlich abschließen kann, indem man unentdeckt bleibt. Dank einiger Änderungen konnte Turbid Station an das neue Gameplay in „Payday 3“ angepasst werden.

Cook Off ist der Name des zweiten Heists. Der Spieler findet sich mitten in einem entarteten Crack-Haus wieder und muss versuchen, möglichst viele Taschen voller Drogen zu extrahieren.

Außerdem muss sich der Spieler durch Horden von Polizisten kämpfen, weshalb die Mission lediglich mit roher Gewalt abgeschlossen werden kann. Anders als bei „Payday 2“ können mittlerweile nicht mehr unendlich viele, sondern nur noch maximal 19 Einheiten aus dem Haus gerettet werden.

Zusätzlich wurden neue Animationen für diverse Interaktionen und eine weitere Fähigkeiten-Linie für den Transport hinzugefügt. Die neuen freischaltbaren Fähigkeiten ermöglichen es zum Beispiel, mehrere Taschen auf einmal zu tragen oder diese weiter zu werfen. Selbstverständlich hält Update 1.0.2 auch zahlreiche Bugfixes bereit. Die kompletten Patchnotes findet ihr hier.

Erster Lichtblick nach holprigen Launch?

Als Nachfolger eines sehr erfolgreichen Shooters hatten viele Fans hohe Erwartungen an „Payday 3“. Erwartungen, die die Entwickler von Starbreeze Studios nicht erfüllen konnten. Server-Probleme direkt zum Launch machten den Multiplayer-Modus für die ersten paar Tage unspielbar.

Während die Wertungen der Kritiker mit im Schnitt 67 von 100 Punkten auf Metacritic noch relativ gnädig ausfielen, waren viele Fans unfassbar enttäuscht. Lediglich 42 Prozent der 34.800 Bewertungen auf Steam empfehlen den Titel weiter.

Mit Update 1.0.2 erscheint knapp 2 Monate nach dem Launch die bisher größte Ergänzung für „Payday 3“. Es bleibt abzuwarten, ob die Macher weiterhin bemüht am Spiel arbeiten werden und wie schnell es ihnen gelingt, weitere Raubüberfälle zu implementieren.

