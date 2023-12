Ark Survival Ascended: Remake ab sofort für die PS5 erhältlich – Trailer zelebriert den Launch

Während „ARK: Survival Ascended“ in der vergangenen Woche für die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, mussten sich Spielerinnen und Spieler auf der PS5 aufgrund einer kurzfristigen Verschiebung etwas länger gedulden.

Ab sofort ist das Remake zu „ARK: Survival Evolved“ allerdings auch für die PS5 erhältlich. Passend zum Release des Survival-Titels für die PS5 stellten die Entwickler von Studio Wildcard den offiziellen Launch-Trailer zur Verfügung. Der Trailer liefert reichlich Eindrücke aus der Spielwelt von „ARK: Survival Ascended“ und stimmt so auf die vor uns liegenden Abenteuer ein.

„Ein tiefes Brüllen hallt aus dem nebeligen Dschungel, und es versetzt dich in Aktion. Du stehst auf – nicht ängstlich, sondern neugierig. Bist du bereit, einen Stamm zu gründen, hunderte Arten von Dinosauriern und anderen urzeitlichen Kreaturen zu zähmen und zu züchten, zu erkunden, zu handwerken, zu bauen und dich deinen Weg an die Spitze der Nahrungskette zu kämpfen?“, so die Videobeschreibung.

„Deine neue Welt erwartet dich… tritt durch den Spiegel und schließe dich ihr an!“

Erweiterungen folgen in den nächsten zwölf Monaten

Mit dem Release des Hauptspiels von „ARK: Survival Ascended“ ist es laut Entwicklerangaben noch nicht getan. Stattdessen wird das Studio auch die diversen Erweiterungen überarbeiten und nachreichen. Läuft alles wie geplant, dann folgen die Add-ons „Aberration“, „Extinction“, „Genesis Part 1“ und „Genesis Part 2“ im Laufe der nächsten zwölf Monate.

Bei „ARK: Survival Ascended“ handelt es sich um ein aufwändiges Remake zu „Survival Evolved“. Auf Basis der Unreal Engine 5 optimierten die Entwickler von Studio Wildcard die Grafik und hoben die Darstellung der Spielwelt auf ein ganz neues Level. Hinzukommen eine überarbeitete Nutzeroberfläche und diverse spielerische Verbesserungen.

Weitere Meldungen zu Ark: Survival Evolved:

„ARK: Survival Ascended“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Da ein Cross-Plattform-Multiplayer unterstützt wird, können in dem Remake Abenteurer auf allen Plattformen im Coop-Modus zusammenspielen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu ARK: Survival Ascended.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren