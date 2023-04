ARK Survival Ascended: Release zum Budget-Preis vom Tisch – Neue Pläne vorgestellt

Anfang des Monats kündigten die Entwickler von Studio Wildcard mit „ARK: Survival Ascended“ ein Remaster zu „ARK: Survival Evolved“ an, das auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht und für den PC sowie die aktuellen Konsolen veröffentlicht wird.

Wie es in der offiziellen Ankündigung der Neuauflage hieß, sollte „ARK: Survival Ascended“ auf dem PC und der Xbox Series X/S im Rahmen des 49,99 Euro teuren „ARK Respawned Bundles“ angeboten werden, während auf der PlayStation 5 ein Stand-Alone-Release zum Budget-Preis von 39,99 Euro angedacht war – inklusive der Möglichkeit, ausgewählte DLCs separat zu erwerben.

Nachdem vor allem am „ARK Respawned Bundle“ einiges an Kritik laut wurde, ruderten die Verantwortlichen der Wildcard Studios zurück und gaben bekannt, dass „ARK: Survival Ascended“ nun auf allen Plattformen in Form einer Stand-Alone-Version veröffentlicht wird.

Der Preis liegt bei 59,99 Euro, wobei alle DLCs, die zum Launch zur Verfügung stehen oder später nachgereicht werden, inbegriffen sind. Anbei die Übersicht über den enthaltenen Download-Content.

Die DLCs im Detail

The Island (Zum Launch verfügbar)

Survival of the Fittest: The Island & Scorched Earth-Varianten (Zum Launch verfügbar)

Scorched Earth (Zum Launch verfügbar)

Aberration (Release bis zum vierten Quartal 2023)

Extinction (Released bis zum ersten Quartal 2024)

Genesis Part 1 (Released bis zum ersten Quartal 2024)

Genesis Part 2 (Released bis zum zweiten Quartal 2024)

Alle Community-Maps erscheinen bis 2024 (Fjordur, Ragnarok, The Center, Lost Island, Valguero, Crystal Isles)

Related Posts

„Wir haben nicht versucht, euch mit früheren Kommentaren in die Irre zu führen. Unsere Pläne und allgemeinen Absichten haben sich geändert“, führten die Wildcard Studios aus. „Ihr fragt euch sicherlich, warum wir diese Upgrades nicht am ursprünglichen ARK: Survival Evolved (ASE) vornehmen? Ehrlich gesagt wäre es nicht realisierbar.“

„Viele der Änderungen, die wir in ARK: Survival Ascended vornehmen, werden viele Aspekte des Spiels betreffen. Dadurch werden gespeicherte Daten ungültig, einige Mods funktionieren möglicherweise nicht, einige Dinge spielen sich möglicherweise nicht mehr so ​​wie zuvor, und wir wollten diese Erfahrung nicht für diejenigen ändern, die es bevorzugen oder nicht aktualisieren können.“

„ARK: Survival Ascended“ erscheint im April 2023.

Quelle: Wildcard Studios

Weitere Meldungen zu ARK: Survival Ascended.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren