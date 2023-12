WWE 2K24: Leak deutet auf bevorstehende Termin-Ankündigung hin

“WWE 2K24” steht in den Startlöchern. Während die Ankündigung weiter auf sich warten lässt, gibt es einen ziemlich sicheren Hinweis darauf, dass 2K in der Vorbereitungsphase ist. Denn das Wrestling-Spiel durchlief in Brasilien die behördliche Prüfungsphase.

Die Einstufung erfolgte für die Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC, die möglicherweise schon in wenigen Monaten mit dem Spiel versorgt werden.

Einen Hinweis auf die Planung liefert das Vorgehen bei “WWE 2K23”: Das Spiel wurde im Januar 2023 angekündigt und im März 2023 veröffentlicht, sodass Spieler nach der Enthüllung nicht lange warten mussten. Darauf aufbauend kann spekuliert werden, dass “WWE 2K24” im ersten Quartal 2024 den Markt erobern wird.

WWE 2K-Reihe ist wieder auf Kurs

2k hat sich bisher nicht zum „WWE 2K24“-Leak zu Wort gemeldet, was sich durchaus ändern könnte. Im Fall der „Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition” sorgte Ubisoft für eine zügige Bestätigung, nachdem sich die Existenz aufgrund vorheriger Leaks nicht mehr verleugnen ließ.

Nach dem enttäuschenden “WWE 2K20” machte die Reihe zur Neustrukturierung eine einjährige Pause, die sich in der Qualität der Nachfolger widerspiegelt. Der 2022 veröffentlichte Teil kam auf einen Metascore von 77. “WWE 2K23” punktete gar mit einem Metascore von 82.

Das zuletzt genannte Spiel beinhaltet einen neuen Modus namens WarGames, der in einer einzigartigen Struktur 3v3- und 4v4-Matches ermöglicht. Diese Struktur besteht aus zwei Ringen, die sich nebeneinander befinden und von einem Stahlkäfig umgeben sind.

Enthalten ist ebenfalls ein Showcase-Modus, in dem Spieler die Karriere von John Cena erleben können, indem sie die Kontrolle über einige der berühmtesten Gegner von Cenas übernehmen.

Welche Features “WWE 2K24” mit sich bringen wird, erfahren wir voraussichtlich im Januar, sofern es nicht zu einer vorzeitigen Ankündigung kommt. The Game Awards 2023 wäre ein passendes Rahmenprogramm.

