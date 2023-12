Modern Warfare 3 & Warzone: Blackcell- und Battle Pass-Inhalte von Season 1 enthüllt

Zum morgigen Start der ersten Season von "Call of Duty: Modern Warfare 3" und "Call of Duty: Warzone" hat Activision die Blackcell- sowie Battle Pass-Inhalte vorgestellt.

Am morgigen Abend startet die erste Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 3“ sowie des Battle Royale-Shooters „Call of Duty: Warzone“. Neben dem Standard Battle Pass kann man sich auch das Blackcell Bundle holen, das weitere exklusive Premium-Inhalte mit sich bringt.

Der Abolisher macht Jagd auf euch!

Activision präsentiert uns heute die Blackcell-Inhalte, die man sich für zusätzliche 30 Euro kaufen kann. Wer sich die Vault Edition von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ gekauft hat, hat das Blackcell-Bundle bereits erstanden.

Als neuer Operator wird der Abolisher in Erscheinung treten. Darüber hinaus werden der animierte „Man O‘ War“-Waffenbauplan für die Haymaker, der „War Horse“-Fahrzeugskin für den Coyote und der „Flexed Upon“-Finisher geboten. Zudem erhält man 10 alternative animierte BlackCell-Operator-Skins und 6 alternative Waffenbaupläne mit Tracern. Außerdem werde 1.100 COD Points mit BlackCell freigeschaltet.

Des Weiteren haben die Verantwortlichen auch einige der weiteren Inhalte des Battle Passes vorgestellt. Unter anderem wird man Makarovs rechte Hand sowie Dokkaebi als weitere Operator erhalten. Für weitere Informationen zu verschiedenen Skins und Waffen solltet ihr auf der offiziellen Seite vorbeischauen.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist seit Anfang November für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Neben dem neuen BlackCell-Trailer präsentiert uns Activision in einem Behind-the-Scenes-Video, wie man die neue Warzone-Karte „Urzikstan“ erschaffen hat, die ab morgen Abend verfügbar sein wird.

