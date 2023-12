Metaphor – ReFantazio: Auf den Game Awards gibt es ein Update zum Spiel

Heute Nacht werden wieder die besten Videospiele ihrer Kategorie ausgezeichnet. Moderator Geoff Keighley veranstaltet die Game Awards 2023, bei denen mehrere Videospiele ausgezeichnet werden.

Im Normalfall gibt es nicht nur Awards, die im Rahmen der Veranstaltung verteilt werden. Während der Game Awards gibt es die ein oder andere Neuankündigung, auf die sich Fans freuen können. Keighley hat nun von einem Teilnehmer verraten, der sein Spiel während der Show präsentieren wird.

Atlus gibt Update zu Metaphor: ReFantazio

Auf X (ehemals Twitter) schrieb Geoff Keighley, dass Atlus seinen kommenden Titel „Metaphor: ReFantazio“ während der Show präsentieren wird. Das Spiel wurde ursprünglich auf dem Xbox Game Showcase 2023 angekündigt. Seitdem wurde es still um den Titel.

An „Metaphor: ReFantazio“ sind mehrere Personen beteiligt, die auch schon an der „Persona“-Reihe mitgewirkt haben. Kein Wunder also, dass das Charakterdesign und der Sound an die JRPG-Reihe erinnern.

Den Tweet von Keighley haben wir euch hier eingebunden:

So könnte es sein, dass Atlus einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht. Dieser könnte mehr zur Story und dem Gameplay hinter „Metaphor: ReFantazio“ verraten. Fans hoffen ebenso, dass ein Releasezeitraum oder sogar ein konkreter Termin genannt wird.

Das Spiel befindet sich konkret bei Studio Zero in Entwicklung. Dabei handelt es sich um das Team, das unter anderem Catherine: Full Body entwickelte.

In den Kommentaren unter Keighleys Tweet gibt es zahlreiche positive Stimmen zum Spiel. Die meisten freuen sich auf die Teilnahme von Atlus und hoffen, mehr Informationen zu bekommen.

Momentan ist nur bekannt, dass „Metaphor: ReFantazio“ für Xbox, PC und PlayStation erscheinen wird. Für weitere Informationen müssen wir uns nur noch wenige Stunden gedulden.

