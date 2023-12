Blue Protocol: Termin der PS5-Version bekannt, aber nur für Japan

Das MMORPG „Blue Protocol“ kommt auch auf PS5 und Xbox Series X|S - allerdings nur in Japan. Die Spieler können noch in dieser Woche loslegen.

In Japan können Spieler und Spielerinnen schon seit dem 14. Juni 2023 das MMORPG „Blue Protocol“ als PC-Version spielen. Nun sollen in dieser Woche zwei weitere Plattformen beliefert werden: Bandai Namco wird am 13. Dezember 2023 sowohl eine PS5- als auch eine Xbox-Series-X|S-Version veröffentlichen.

Die Ankündigung gilt allerdings nur für Japan, der Release für den Rest der Welt steht bislang noch aus. Sowohl die PS- als auch die Xbox-Version werden nur als digitale Version im PS Store bzw. dem Microsoft Store angeboten. Es ist nicht bekannt, ob die Konsolenversionen zum PC-Launch in Europa zur Verfügung stehen werden.

Blue Protocol wird im Westen von Amazon Games vertrieben

Die PS5- und Xbox-Series-X|S-Version sollen Crossplay sowie Crosssave zwischen der PC- und den Konsolenversionen erlauben. So können Spieler und Spielerinnen ihren eigenen Account über mehrere Plattformen hinweg mit allen anderen Fans zocken.

Bandai Namco gab in der Vergangenheit an, dass das Unternehmen aktuell daran arbeite, die Story zu lokalisieren und die Infrastruktur aufzubauen, die für das Free-to-play-MMO benötigt werden. So soll das bestmögliche Erlebnis gewährleistet werden.

Höchstwahrscheinlich fallen mit dem Release in Japan einige weitere Bugs und Fehlerquellen auf, die bis zum Start in Europa ausgemerzt werden. Somit können wir uns zumindest auf einen vermutlich reibungsloseren Launch freuen.

„Blue Protocol“ wird voraussichtlich in 2024 für PC via Steam, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Zum Spielen der Konsolenversionen sind weder PS Plus noch der Xbox Game Pass nötig.

Allerdings benötigen Spieler eine Bandai Namco ID. Wenn sie diese mit mehreren Plattformen verknüpfen, ist zwischen ihnen die Crosssave-Funktion möglich.

Quelle: Blue Protocol

