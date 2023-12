E3 2023: Hideo Kojima und Cory Barlog nehmen Abschied von der Messe

Nachdem es bis zuletzt hieß, dass sich die E3 in diesem Jahr neu erfinden und zu alter Stärke zurückfinden soll, zogen die Verantwortlichen der ESA in dieser Woche einen Schlussstrich und gaben das endgültige Aus der ehemals größten Videospielmesse überhaupt bekannt.

Eine Entscheidung, die Präsident Stanley Pierre-Louis auf die Tatsache zurückführte, dass die Entwickler und Publisher mittlerweile zahlreiche andere Möglichkeiten hätten, ihre Spiele vorzustellen. Nur kurz nach dieser Ankündigung meldeten sich auf Twitter die ersten Größen der Branche zu Wort und nahmen Abschied von der E3.

Darunter der Game-Director des 2018 veröffentlichten „God of War“, Cory Barlog, der sich wie folgt äußerte: „Ich war vor so vielen Jahren auf dem Show-Floor, zeigte die Demo des allerersten God of War und und konnte sehen, wie aufgeregt die Leute waren, dieses neue seltsame Spiel mit dem wütenden Kerl mit den Ketten zu spielen.“

„Es hat wirklich meine ganze Perspektive verändert. Ich habe diese Show sowohl geliebt als auch gehasst. Ruhe in Frieden, E3.“

Auch die japanische Designer-Legende Hideo Kojima („Metal Gear Solid“, „Death Stranding“) nahm Abschied von der E3 und bezeichnete das Aus der Messe als traurige Neuigkeit. Gleichzeitig hob er die Bedeutung der Messe für japanische Entwickler hervor, die erstmals die Möglichkeit bekamen, ihre Projekte einer breiten Öffentlichkeit im Westen vorzustellen.

„Das Ende der E3 sind traurige Neuigkeiten“, so Kojima. „Ich schätze besonders die Präsentation von Metal Gear Solid 2 im Jahr 2000. Das ist bereits 23 Jahre her. Ich werde den stehenden Applaus, der mir damals zuteil wurde, niemals vergessen. Ohne die E3 hätten japanische Kreatoren und Titel nicht in diesem Maße die globale Bühne erreicht.“

„Die E3 brachte Kreatoren und Branchenvertreter aus der ganzen Welt zusammen und überwand dabei Grenzen und Ethnien“, ergänzte der „Metal Gear“-Schöpfer.

Langweilig wird es im Sommer allerdings auch ohne die E3 nicht. So wird das von Geoff Keighleys initiierte Summer Game Fest im nächsten Jahr ebenfalls stattfinden. Darüber hinaus setzen immer mehr Publisher und Entwicklerstudios auf eigene Online-Events, auf denen sie neue Titel vorstellen.

