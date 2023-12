Bloober Team: Silent Hill 2-Macher kündigen gemeinsames Projekt mit Skybound an

Wie Bloober Team bekannt gab, arbeitet das Studio aktuell nicht nur am Remake von "Silent Hill 2". Darüber hinaus kündigte Bloober Team ein weiteres Projekt an, das auf einer Marke von Skybound Entertainment basiert und 2025 erscheinen soll.

Im Juni wiesen die Verantwortlichen des polnischen Studios Bloober Team darauf hin, dass die internen Teams mit zukünftigen Projekten spielerisch den nächsten großen Schritt in Angriff nehmen möchten.

So wird das Studio im Zuge der angekündigten Bloober Team 3.0-Ära einen größeren Wert auf Action und die Spielmechaniken legen, um mit den hauseigenen Horrorspielen ein breiteres Publikum anzusprechen. Wie Bloober Team in einer aktuellen Pressemitteilung bestätigte, handelt es sich beim Remake von „Silent Hill 2“ nicht um das einzige große Projekt, an dem die Entwickler derzeit arbeiten.

Darüber hinaus schloss sich Bloober Team mit Skybound Entertainment zusammen, um die Arbeiten an einem neuen Projekt in die Wege zu leiten, das unter dem Codenamen „R“ entsteht.

Im Zuge der Lizenz- und Veröffentlichungsvereinbarung mit Skybound Entertainment arbeitet Bloober Team an einem Projekt auf Basis einer nicht näher genannten Skybound-Marke.

Der Release ist für 2025 angesetzt

Konkreter wurden die beiden Parteien dabei nicht und sprachen lediglich davon, dass der Release des Titels für das Jahr 2025 vorgesehen ist. Zu den bekanntesten Marken von Skybound Entertainment gehören beispielsweise „The Walking Dead“, „Invincible“, „Dead Body Road“, „Thief of Thieves“ oder „Witch Doctor“.

Welche Marke von Skybound Entertainment Bloober Team in Form eines Videospiels umsetzen wird, ließen die Verantwortlichen leider offen. Die Ankündigung des neuen Projekts kommentierte Bloobers CEO Piotr Babieno wie folgt: „Dieses Projekt ist der nächste Schritt in der 2nd-Party-Strategie, bei der wir mit externen Partnern zusammenarbeiten, um ihnen unser Horror-Know-how zur Verfügung stellen.“

„Dabei handelt es sich um Titel, die nicht nur rein dem finanziellen Gewinn dienen, sondern weitere Schritte zur Verwirklichung unserer Strategie bis Ende 2027 ermöglichen“, heißt es weiter.

Konkrete Plattformen wurden im Zuge der Ankündigung nicht genannt. Wir können aber wohl von einem Release für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

