PS5 und PS4: 7 unterhaltsame Familienspiele für die Weihnachtsfeiertage 

Die Weihnachtszeit ist perfekt, um mal wieder zu zocken! In diesem Artikel findet ihr eine Auswahl an Top Games für eure Konsole, die perfekt zu den eher ruhigen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester passen.

Wenn das Jahr langsam zu neige geht, haben viele von uns Zeit und Lust, mal wieder richtig tief in ein Spiel einzutauchen. Vielleicht auch mit der ganzen Familie? Deshalb haben wir für euch hier einige der besten Spiele für Groß und Klein – entweder, um gemeinsam zu spielen, den Controller weiterzureichen oder einfach nur zum Zuschauen.

Kingdom Hearts 3

„Kingdom Hearts 3“, das 2019 auf den Markt kam, konnte mit einem Metascore von 83 punkten.

Das Action-Rollenspiel “Kingdom Hearts 3” ist perfekt, um es an Weihnachten zu spielen. Der Mix aus hauseigenen Charakteren von Square Enix und Disney-Figuren weckt die Neugier auf Abenteuer von Donald, Goofy und Co.

Um großes Unheil abzuwenden, müsst ihr euch mit Protagonist Sora und seinen Freunden durch die verschiedenen Welten kämpfen und trefft dabei viele ikonische Charaktere von Disney und Square Enix. Tanzt mit Rapunzel auf dem Marktplatz oder stolpert über die Spielzeuge aus dem Kinderzimmer von Toy Story. Hier leuchten nicht nur Kinderaugen.

Infos zu Kingdom Hearts 3:

Release: Januar 2019

Januar 2019 Plattform: PS4 (mit PS5 kompatibel)

PS4 (mit PS5 kompatibel) Spielzeit: 29 Stunden (Hauptstory)

29 Stunden (Hauptstory) Preis: 27,99 Euro (bis 06.01.2024)

27,99 Euro (bis 06.01.2024) PS Plus: In Extra enthalten

In Extra enthalten Bewertung in PS Store: 4.65/5 Sterne

Tchia

„Tchia“ kam in diesem Jahr für PS4 und PS5 auf den Markt und drückt Spielern unter anderem eine Ukulele in die Hand.

Wer etwas Entspannung sucht und Fernweh hat, ist bei “Tchia” genau richtig. Das entspannte physikbasierte Abenteuer lädt euch dazu ein, eine wundervolle Inselgruppe zu erkunden. Ihr klettert, schwimmt und springt mit Protagonistin Tchia durch die tropische Open-World, um dessen Geheimnisse zu erforschen.

Um noch mehr über die Welt zu erfahren, übernehmt ihr regelmäßig die Kontrolle von Tieren und folgt ihnen auf ihren Spuren. Den besonderen Soundtrack bestimmt ihr dabei häufig selbst mit, denn ihre Ukulele ist vollständig spielbar und als tragendes Element in das Gameplay eingebettet.

Infos zu Tchia:

Release: März 2023

März 2023 Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Spielzeit: 7 Stunden (Hauptstory)

7 Stunden (Hauptstory) Preis: 29,99 Euro

29,99 Euro PS Plus: In Extra enthalten

In Extra enthalten Bewertung in PS Store: 4.06/5 Sterne

Overcooked 2

Holt die Küchenutensilien hervor, es wird heiß. Auch Jahre nach dem Launch verspricht „Overcooked 2“ kooperativen Spielspaß.

Weihnachten ist das Fest der Liebe und Freundschaft: Zumindest so lange, bis ihr “Overcooked 2” startet. Das verrückte Koop-Kochspiel wartet mit unzähligen neuen Bestellungen auf euch. Wer “Overcooked” bereits gespielt hat, kennt sich aus: Burger braten, Teller bereitstellen, Gemüse schneiden und zwischendurch über Haie springen oder einen Großbrand löschen.

Und falls eure Küche mal wieder entzwei reißt, könnt ihr auch Portale nutzen, um Gegenstände von A nach B zu werfen. “Overcooked 2” ist ein Garant für Spielspaß im Couch-Koop, aber seid gewarnt: Ihr werdet euch anschreien.

Infos zu zu Overcooked 2:

Release: August 2018

August 2018 Plattform: PS4 (mit PS5 kompatibel)

PS4 (mit PS5 kompatibel) Spielzeit: 7 Stunden (Hauptstory)

7 Stunden (Hauptstory) Preis: 24,99 Euro

24,99 Euro PS Plus: In Extra enthalten

In Extra enthalten Bewertung in PS Store: 4.50/5 Sterne

Untitled Goose Game

Dorfkinder wussten es schon immer: Verscherzt es euch nicht mit Gänsen.

Frech, frecher, “Untitled Goose Game”! In diesem Spiel muss niemand brav sein: Als gewitzte Ente ist es eure Aufgabe, im Garten des Besitzers so richtig viel Chaos anzustellen. Zwickt ihm ins Bein, klaut sein Gemüse und verwüstet alles nach Herzenslust. “Untitled Goose Game” kann eigentlich nur im Singleplayer-Modus oder (seit 2020) im Koop gespielt werden.

Trotzdem ist es perfekt für Gruppen, da jeder seine Ideen einbringen und laut mitlachen kann. Außerdem gibt es einen Knopf, der im wahrsten Sinne des Wortes zum Schnattern da ist. Was will man an Weihnachten mehr? Ruhe?!

Infos zu Untitled Goose Game:

Release: Dezember 2019

Dezember 2019 Plattform: PS4 (mit PS5 kompatibel)

PS4 (mit PS5 kompatibel) Spielzeit: 3 Stunden (Hauptstory)

3 Stunden (Hauptstory) Preis: 9,99 Euro (bis 18.01.2024)

9,99 Euro (bis 18.01.2024) PS Plus: In Extra enthalten

In Extra enthalten Bewertung in PS Store: 4.49/5 Sterne

Sackboy: A Big Adventure

„Sackboy: A Big Adventure“ gehört zu den ersten Spielen der PS5 und profitiert von den Features der Konsole.

Sackboys Abenteuer gehören mittlerweile zu den Klassikern, wenn es um Koop-Spiele für die ganze Familie geht. Der namensgebende Protagonist hüpft auch in diesem 3D-Multiplayer-Plattform-Abenteuer durch liebevoll gestaltete Welten, die optisch und spielerisch eine Menge Abwechslung bieten. Dieses Mal muss er seine Freunde und die ganze Welt retten.

Zum Glück besteht dabei die Möglichkeit, dass die ganze Familie mitspielt und ihr gemeinsam auf eine Rettungsmission geht. Auf PlayStation 5 profitiert ihr dabei auch von den vielen technischen Features, wie den schnellen Ladezeiten und dem haptischen Feedback des Controllers.

Info zu Sackboy A Big Adventure:

Release: November 2020

November 2020 Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Spielzeit: 10 Stunden (Hauptstory)

10 Stunden (Hauptstory) Preis: 69,99 Euro (günstiger bei Amazon)

69,99 Euro (günstiger bei Amazon) PS Plus: In Extra enthalten

In Extra enthalten Bewertung in PS Store: 4.46/5 Sterne

MMOs zu Weihnachten spielen

Viele von euch feiern Weihnachten mit der Familie. Doch “Familie” muss nicht zwingend Verwandtschaft bedeuten: Freunde und Lebenspartner sind die Familie, die man sich selbst aussucht. Selbst, wenn sie weit weg wohnen.

Zum Glück bietet die Welt des Gaming die Möglichkeit, online miteinander Zeit zu verbringen. Aus diesem Grund haben wir hier als kleines Extra auch ein paar Games für euch, die ihr mit Freunden auf der ganzen Welt zocken könnt, um die Weihnachtstage zu genießen.

Final Fantasy 14

„Final Fantasy 14“ erhielt in den vergangenen Jahren mehrere Erweiterungen, setzt aber auch Abonnementsgebühren voraus. Die Starter Edition enthält 30 Tage Spielzeit.

Wer Rollenspiele und MMOs liebt, kommt an “Final Fantasy 14” nicht vorbei. Der Charme des “FF”-Franchises erstrahlt in einem Online-Multiplayer-Game, das regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird. Das zieht Millionen Spieler weltweit an. Und wenn ihr den Soundtrack noch nie gehört habt, dann habt ihr definitiv etwas verpasst!

Wir finden, dass jetzt genau die richtige Zeit ist, um mit euren Freunden in das MMO einzusteigen und die ersten Quests zu erledigen. Aktuell läuft übrigens das Sternenlichtfest, eine Art Weihnachtsevent, bei dem ihr sogar etwas Festtagsstimmung schnuppern könnt.

Infos zu Final Fantasy 14:

Release: August 2013 (Konsole)

August 2013 (Konsole) Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Spielzeit: individuell

individuell Preis: 14,99 Euro (Starter Edition)

14,99 Euro (Starter Edition) Testversion: Im PS Store erhältlich

Im PS Store erhältlich PS Plus: nicht erforderlich

nicht erforderlich Bewertung in PS Store: 4,49/5 Sterne

The Elder Scrolls Online

In „The Elder Scrolls Online“ gibt es allerhand zu entdecken, auch über die Weihnachtsfeiertage hinaus.

Bethesdas MMO “The Elder Scrolls Online” feiert 2024 sein 10-jähriges Bestehen auf Konsole, weshalb es Online und Offline in Zukunft einiges zu Feiern gibt. Abseits dessen lohnt es sich aber auch jetzt schon, in die Welt von “ESO” einzutauchen.

Neben dem Grundspiel, das euch und euren Freunden hunderte Stunden Spielspaß bringen wird, gibt es bereits mehrere Erweiterungen, die neue Abenteuer bringen. Außerdem wird das Online-Multiplayer-Spiel regelmäßig mit kleinen Ingame-Events versorgt, sodass es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt.

Infos zu The Elder Scrolls Online:

Release: Juni 2015 (Konsole)

Juni 2015 (Konsole) Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Spielzeit: individuell

individuell Preis: 5,99 Euro (Base Game Edition bis 06.01.2024)

5,99 Euro (Base Game Edition bis 06.01.2024) PS Plus: erforderlich, PS4-Version in Extra

erforderlich, PS4-Version in Extra Bewertung in PS Store: 4.35/5 Sterne

Weitere Meldungen zu PS4, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren