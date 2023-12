Marvel’s Blade: Es ist Geduld gefragt – Grubb nennt frühesten Releasezeitraum

Mit "Marvel's Blade" wurde auf den The Game Awards 2023 ein neues Videospiel rund um den Daywalker angekündigt. In einem Podcast nannte Giant Bombs Jeff Grubb einen frühesten Releasezeitraum, der sich mit den letzten Aussagen der Arkane Studios decken dürfte.

Auch in diesem Jahr wurden auf den The Game Awards diverse neue Projekte angekündigt. Darunter „Marvel’s Blade“, das sich bei den „Dishonored“- und „Deathloop“-Machern von Arkane Lyon in Entwicklung befindet.

Abgesehen von der Tatsache, dass unser Weg in „Marvel’s Blade“ in die französische Metropole Paris führt, in der Stadtteile unter Quarantäne stehen, wurden bislang keine weiteren Details genannt. Geht es nach Giant Bombs Jeff Grubb, dann werden sich die Fans des Daywalkers auch noch eine Weile in Geduld üben müssen.

Laut Grubb sollen Bethesda Softworks und Arkane aktuell nämlich einen Release im Jahr 2027 anpeilen. Laut Grubb haben wir es hier allerdings nur mit dem frühestmöglichen Releasezeitfenster zu tun. Oder anders ausgedrückt: Im ungünstigsten Fall erscheint „Marvel’s Blade“ noch später.

„Derzeit gehen sie intern davon aus, dass das Spiel im Jahr 2027 in den Regalen und digital verkauft wird. Das ist das Jahr, in dem sie dieses Spiel anstreben“, berichtete Grubb unter Berufung auf seine Quellen.

Entwicklung hat gerade erst begonnen

In wie weit die Angaben von Grubb zutreffend sind, bleibt abzuwarten. Allerdings dürften sie sich mit den Aussagen von Arkane decken. Wie das Studio ergänzend zur offiziellen Ankündigung von „Marvel’s Blade“ bekannt gab, hat die Entwicklung des Third-Person-Action-Titels gerade erst begonnen.

„Zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums von Blade haben wir in Arkane Lyon die perfekte Ergänzung für den Daywalker gefunden. Einem Studio kompromissloser Künstler, die kontinuierlich die Grenzen von Spieldesign und Innovation verschieben“, kommentierte Bill Rosemann, Vice President und Creative Director von Marvel Games, die Ankündigung des Titels.

„Zusätzlich zu ihrem preisgekrönten Talent sind es ihre persönliche Leidenschaft und ihre kühne Vision für unseren halb menschlichen, halb vampirischen Bilderstürmer, die diese Zusammenarbeit perfekt machen.“

Für welche Plattformen „Marvel’s Blade“ im Endeffekt erscheint, ist aktuell noch unklar. Umsetzungen für den PC und die Xbox dürften gesetzt sein.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte allerdings auch die PlayStation versorgt werden, da Marvel beim neuen Videospiel um den Daywalker auf einen Multiplattform-Release bestanden haben soll.

