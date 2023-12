Marvel’s Blade: Arkanes Action-Titel zeigt sich auf neuen Artworks

Zu den größten Überraschungen der The Game Awards 2023 gehörte sicherlich die offizielle Ankündigung von „Marvel’s Blade“. Ein Action-Titel, für den die Entwickler von Arkane Lyon („Dishonored“) verantwortlich sind.

Um die offizielle Enthüllung und die positiven Reaktionen der Community zu feiern, stellte Co-Creative-Director und Art-Director Sebastien Mitton via X (ehemals Twitter) frische Artworks zu „Marvel’s Blade“ bereit. Diese haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Die Artworks präsentieren den Protagonisten an unterschiedlichen Orten der französischen Metropole Paris, in der der neue Action-Titel spielt. Unter anderem zeigen die Artworks Blade, wie er sich in einer dunklen Gasse vor Blutsaugern versteckt, was die Spekulationen nährt, dass „Marvel’s Blade“ neben der Action auch Stealth-Elemente enthält.

Zudem ist der Vampirjäger auf einem Dach und in einer U-Bahn-Station zu sehen.

Allzu viele Details zu „Marvel’s Blade“ wurden im Zuge der Ankündigung leider nicht genannt. Stattdessen wiesen die „Dishonored“- und „Deathloop“-Macher lediglich darauf hin, das sie „die Grenzen des Game-Designs und der Innovation ausreizen und ihre Passion sowie Vision in das Projekt einfließen lassen möchten“.

Wann und für welche Plattformen „Marvel’s Blade“ erscheinen wird, ist aktuell noch unklar. Kurz nach der offiziellen Enthüllung des Action-Titels machte das Gerücht die Runde, dass das neue Abenteuer des Daywalkers im Gegensatz zum „Indiana Jones“-Projekt von MachineGames nicht Xbox-exklusiv erscheint.

Stattdessen sollen die Verantwortlichen von Marvel auf einem Multiplattform-Release bestanden haben. Dies dürfte eine Umsetzung für die PS5 einschließen.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Blade:

Offiziell bestätigt wurden die Gerüchte um einen möglichen Multiplattform-Release von „Marvel’s Blade“ bisher zwar nicht. Allerdings verweigerte Bethesda Softworks auf Nachfrage mehrerer Magazine, ob der Action-Titel Xbox-exklusiv erscheint, eine Stellungnahme.

Ein eindeutiger Hinweis auf eine geplante Multiplattform-Veröffentlichung? Warten wir die weitere Entwicklung ab.

Your excitement following Marvel’s Blade reveal means the world to us. Here’s some exclusive eye candy from our Art heroes at Lyon! ❤️

Want to team-up? Check out Arkane Lyon’s open positions as we’re looking for talents in various disciplines: https://t.co/JZNi6qGbJ4 pic.twitter.com/INV3h7u2VG

— Sebastien Mitton (@mitmitman) December 14, 2023