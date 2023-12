Marvel’s Blade: Actionspiel von Arkane und Bethesda auf Konsolen nicht Xbox-exklusiv? – Gerücht

"Marvel's Blade" befindet sich bei Arkane Lyon und Bethesda in Entwicklung.

Zu den großen Überraschungen der Game Awards 2023 zählte die Ankündigung des Actionspiels „Marvel’s Blade“, das sich derzeit bei Arkane Lyon in Entwicklung befindet. Da das Studio sowie der übergeordnete Publisher inzwischen zu Microsoft gehören, dürften nicht wenige Spieler davon ausgehen, dass der Titel auf Konsolen nur für Xbox-Systeme erscheinen könnte. Laut einem ehemaligen Sony-Mitarbeiter soll dies jedoch nicht der Fall sein.

Genauer äußerte sich Alex Smith über X (ehemals Twitter) zur jüngst erfolgten Enthüllung des kommenden Marvel-Games. In einem kurzen Beitrag erklärte Smith, der früher unter anderem bei den „Days Gone“-Machern von Bend Studio tätig war, dass das Spiel rund um den beliebten Antihelden nicht Xbox-exklusiv sein werde. Anschließend fügt er an, dies habe nichts damit zu tun, dass Bethesda noch immer ein Publisher sei. Stattdessen habe Marvel darauf bestanden.

Waren Blade, Black Panther und Iron Man alle Teil derselben Auftragswelle?

In einer Reihe weiterer kurzer Tweets geht Alex Smith danach etwas weiter ins Detail. Wie er erklärt, seien sowohl „Marvel’s Blade“ als auch die von Electronic Arts angekündigten Spiele „Marvel’s Black Panther“ sowie „Marvel’s Iron Man“ alle Teil „der gleichen Welle von Marvel/Disney-Verträgen für ihre Spiele […], die im Jahr 2022 beginnen.“ Laut Infos, die er von EA habe, müssten all diese Spiele für mehrere Plattformen („cross-platform“) erscheinen.

Für diejenigen, die sich wundern sollten, warum dies nicht für das bei Insomniac Games in Entwicklung befindliche „Marvel’s Wolverine“ gelten würde, hatte Smith ebenfalls eine kurze Antwort parat. Wie er erfahren habe, sei der Deal für dieses Spiel schlichtweg vor 2022 abgeschlossen worden. Da es sich hierbei noch um unbestätigte Informationen handelt, solltet ihr die Äußerungen von Alex Smith mit einer gewissen Portion Skepsis betrachten.

Ebenfalls unsicher bezüglich der Plattformen, für die sich „Marvel’s Blade“ in Entwicklung befindet, waren darüber hinaus die Kollegen von VG247. Da weder im Announcement Trailer noch auf der offiziellen Website des Spiels steht, für welche Systeme das Actionspiel erscheinen soll, haben sie bei Bethesda angefragt. Das Unternehmen habe es jedoch abgelehnt, sich zu einer potentiellen Xbox-Konsolenexklusivität des Titels zu äußern.

Auf der zum Actionspiel gehörigen Internetseite äußerte sich Bill Rosemann, VP und Creative Director von Marvel Games, kurz zum kommenden Spiel rund um den beliebten Halbvampir: „Zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums von Blade haben wir mit Arkane Lyon den perfekten Partner für den Daywalker gefunden, ein Studio mit kompromisslosen Künstlern, die kontinuierlich die Grenzen des Spieldesigns und der Innovation verschieben“.

Auch Sebastien Mitton, Co-Creative und Art Director bei Arkane Lyon, freut sich bereits auf die Arbeiten am Actionspiel: „Dieses Projekt ist die perfekte Gelegenheit, Arkanes Art-Stil in ein noch moderneres und kühneres Gebiet vorzustoßen. Die Essenz unserer Arbeit liegt in der Verbindung von wirkungsvollen Ideen und innovativem Know-how.“

„Marvel’s Blade“ befindet sich bei Arkane Lyon und Bethesda in Entwicklung. Ein Release-Zeitraum ist gegenwärtig noch unbekannt.

