Final Fantasy: Schöpfer arbeitet an neuem Titel, spielt aber zu viel FF14

In diesem Jahr könnte etwas Großes auf Fans von „Final Fantasy“ zukommen. Der Erfinder der Reihe, Hironobu Sakaguchi, arbeitet mittlerweile nicht mehr an den Videospielen. Doch in den letzten Jahren hat er einige Videospiele veröffentlicht, zu denen sich nun ein neuer Titel gesellen könnte.

In der neusten Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins gab es nämlich Ausblicke auf das Jahr 2024 von japanischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Videospielindustrie. Sakaguchi ist einer der Personen, die seine Ziele für das aktuelle Jahr verraten hat.

Auf Twitter verriet Sakaguchi, dass er an einem brandneuen Spiel arbeitet. Er schreibt gerade an der Story, nachdem er sich bereits für einen übergreifenden Plot entschieden hat. Allerdings steht ein anderes Spiel der Enwicklung im Weg, das ironischerweise zur „Final Fantasy“-Reihe zählt.

Der Schöpfer von „Final Fantasy“ gibt nämlich an, dass er momentan zu viel „Final Fantasy 14“ spielen würde. Er würde sich jeden Tag einloggen, weshalb der Prozess bei der Entwicklung des neuen Spiels ins Stocken gerät.

